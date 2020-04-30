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八年級生「新冠股災」大買2檔指標股　爽賺上千萬

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莊文傑18歲就開始投資，每天花超過10個小時看盤，當各方財經專家呼籲「賣股求現」時，他反而大膽地進場。（圖／馬景平攝、123RF）

▲莊文傑18歲就開始投資，每天花超過10個小時看盤，當各方財經專家呼籲「賣股求現」時，他反而大膽地進場。（圖／馬景平攝、123RF）

圖、文／CTWANT

新冠肺炎猖狂流竄，重擊股市，尤其站上歷史高點的美股，三月間短短十天內熔斷四次，連股神巴菲特都感嘆：「活了八十九年，第一次經歷到這種事，可怕程度超越二○○八年的金融海嘯。」

走了十多年多頭的美股帶頭狂瀉，其他國家股市也跟著跌，台股兩周內同步跌掉二千多點，各方專家紛紛出來示警：「全球經濟衰退要來了」、「小心金融危機風暴」、「趕快賣股求現」。

請繼續往下閱讀...

在市場一片哀聲中，八年級生專業投資人莊文傑卻反其道而行，別人看空、他就看多；別人賣股，他反而進場。從三月十三日開始，莊文傑進場建立多單，加碼選擇權、期貨及台股現貨，市值約七千萬元；目前獲利超過千萬元，報酬率高達四十％，其中實現獲利已達四成，另外六成尚未實現。莊文傑進一步補充，「二○一五年股災後，我太早出清部位，只賺一點；這次我要放更長線，盡量求取獲利最大值。」

日前一個收盤的午後，莊文傑在台北車站附近地下美食街，氣定神閒地告訴本刊記者，周遭朋友聽聞他進場，都捏了把冷汗，特別是父母頻頻提醒：「不要再買股票了，一定會賠錢。」但他一點都不擔心，晚上還睡得很好，「我知道我的買股策略是有根據的，絕非意氣用事。」

「我看台股過去走勢，覺得一萬點會是常態，所以當大盤跌到萬點以下，就一定進場建立多單。我把成本壓在萬點以下，總有一天，行情會超過萬點，這樣就會有獲利。」莊文傑說。

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台積電占台股權重高，是莊文傑加碼台股現貨的首選標的。（圖／施岳呈攝）

▲台積電占台股權重高，是莊文傑加碼台股現貨的首選標的。（圖／施岳呈攝）

莊文傑觀察，南韓疫情自二月二十日爆發後，一個月內就獲得有效控制，韓股也順勢反彈；大陸封城解禁後，上萬人湧入安徽省黃山市，「這讓我有了一個心得，疫情總會過去，而且疫情過後不會是經濟蕭條，而是『報復性消費』，人們會把過去這段時間不能出門消費的欲望，一鼓作氣釋放出來。」

當時，莊文傑就在耐心等待台股跌破萬點的時刻。三月十三日，當台股一跌破萬點，莊文傑立刻進場，在期貨、選擇權建立多單，隔周開盤再加碼買股票，以「台灣五○」（0050）及「台積電」（2330）為主，「富邦媒」（8454）為次。

「加碼台灣五○及台積電，是因為看好其權重、流動性，而且這兩檔是台股的指標，一旦台股要從萬點漲上來，這兩檔絕對會先反映，富邦媒則是我媽媽給我的靈感，她現在的消費模式都以電視購物為主，所以我覺得這個絕對是未來的趨勢。」莊文傑說。

看好電視購物的成長性，莊文傑認為「momo購物台」所屬的富邦媒值得投資。（圖／業者提供）

▲看好電視購物的成長性，莊文傑認為「momo購物台」所屬的富邦媒值得投資。（圖／業者提供）

莊文傑接著解釋，「我覺得，這波是贏在『不要想買在最低點』，只要買在『相對低點』就好，所以只要設定大盤萬點以下就進場，加碼權值股及強勢股，預計等到一萬一千點的時候再行調節，做一部分的獲利了結。」

此外，莊文傑還從「處置股」中挑選強勢股，「因為資金、籌碼足，就可做為當沖，或是波段操作的標的。」例如三月股災後，他投資了「金像電」（2368）、「晶技」（3042），「這類處置股有機會成為大盤上漲時的領頭羊，只要順勢而為，贏面就高。」

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