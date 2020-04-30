韓星收錢坑台商！單飛男團跨海告台灣公司詐欺　結局大逆轉

▲水晶男孩是第一代韓國偶像團體，成員姜成勳卻因來台見面會爆出紛爭。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

韓國團體「水晶男孩」成員姜成勳擁有高知名度，先前卻因來台見面會爆出紛爭，和女友朴素利在韓國控告台灣主辦單位玨綺公司涉嫌詐欺。如今韓國首爾中央地方檢察廳調查結果出爐，認定朴素利和她哥哥確實有收到台灣主辦單位匯款的表演費用，因此給予台灣玨綺公司不起訴處分。

本刊調查，「水晶男孩」是6人男子音樂組合，韓國第一代的偶像團體，被韓國媒體譽為90年代後期「韓國樂壇二大山脈」之一，成員包括殷志源、李宰鎮、金在德、姜成勳、高志溶及張水院等6人，歌曲以Rap為主，加上精湛的舞技，在亞洲地區擁有高知名度和大批歌迷。

2018年間，姜成勳和女友朴素利向韓國首爾中央檢察廳提出告訴，控告台灣玨綺公司，以他的見面會為噱頭賣票詐欺，但玨綺公司也立即跨海到韓國反告姜成勳，指姜收下表演費又無故取消活動，雙方紛爭一度鬧上韓國媒體，成為國際事件，如今結果出爐，劇情整個大逆轉。

韓國首爾中央地方檢察廳調查相關匯款金流後，認為台灣陳姓負責人確實依照雙方合約內容，支付了約8400萬韓元（約新台幣約250萬元）演出費給朴素利以及其胞兄朴斗賢，因此判定不起訴處分確定。



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