金正恩神隱第19天！蓬佩奧透露和金妹聯繫「還沒看到他」：會繼續推動無核化

▲蓬佩奧表示，美國對北韓無核化目標，不會因領導人變更而有所變動。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

北韓領導人的生死健康仍成謎，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）29日表示，美方現在無法捕捉到金正恩的身影，但正持續監控他的健康報告。蓬佩奧也強調不論現任領導人是誰，美方仍會持續推動北韓無核化。

綜合外電報導，川普周一（27日）才表示「我很清楚金正恩的狀況，但現在還不能說，希望他沒事」，《朝鮮日報》在差不多的時間也報導，美國和韓國的偵測衛星拍到金正恩的身影；然而蓬佩奧的說法，幾乎推翻美韓雙方掌握金正恩情況的說詞。

▲▼金正恩狀態不明，妹妹金與正被傳是接班人的可能人選之一。（圖／達志影像／美聯社）

「我們還沒有看見他，今天沒有更多的資訊可以向各位報告，我們正在密切監控」，蓬佩奧告訴《福斯新聞台》（FOX News），美方的確有機會和幾名北韓官員取得聯繫，包括金正恩的妹妹金與正以及其他人，「不論領導人是誰，我們的任務目標保持一致」，將繼續推動北韓無核化。

近日部分報告指出，36歲的金正恩接受心臟搭橋手術，但手術結果不明。同時南韓也傳出，金正恩是為了躲避北韓的疫情大爆發，才會神隱多天不見人。

蓬佩奧也警告，北韓現在的確有因為疫情大爆發，進而引起飢荒的可能性，「我們現在正在密切關注這些事情，因為它們對我們的安排都會有影響，就是最終讓北韓無核化。」金正恩自4月11日的一場會議後，便神隱至今，已經第19天，由於他的生死牽動地緣和國際政治，持續引起多國關心。