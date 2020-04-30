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陸官媒連兩天質疑失心瘋　美國務卿「一句話反轉」討更多防疫資訊

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▲▼美國國務卿蓬佩奧。（圖／路透社）

▲蓬佩奧回應中國官媒的指責。（圖／路透，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

面對中國官媒央視連續兩天指責失心瘋、突破做人底線，美國國務卿蓬佩奧29日在記者會上被問到此事，只用一句「那就這樣吧」輕輕帶過。接著他強調，國務院的使命就是保護美國公民不會受到威脅，不論這些威脅是來自哪個地方，對於這場防疫戰，美方希望能獲得更多關於新冠肺炎（COVID-19）的防疫資訊。

中國官媒央視27日刊發國際銳評《散播政治病毒的蓬佩奧正把自己變成人類公敵》，並引述外媒報導，美國政治新聞網站（Politico）批評蓬佩奧「不僅沒有展現出任何領導力，還利用新冠疫情打擊美國對手，尤其是中國和伊朗，這大大削弱了全球抗擊疫情合作，而合作是當下最緊迫的」，《華盛頓郵報》（The Washington Post）也刊文表示，蓬佩奧是有史以來最糟糕的國務卿之一；28日再次刊登國際銳評《背負四宗罪的蓬佩奧已經突破做人底線》，內容同樣是嚴厲指責蓬佩奧。

央視認為，蓬佩奧才是最該被追責的人之一，身為美國首席外交官，在危機面前沒有表現一丁點職業操守與責任擔當，反而不斷散播「政治病毒」，挑撥離間、搬弄是非，不斷踐踏人類道德底線，不斷干擾國際公共衛生合作，自甘淪為全人類團結抗疫的絆腳石，還造謠中國隱匿疫情、公開稱新冠病毒是「武漢病毒」，甚至發起索賠言論，帶有反智反人類色彩，不由令人懷疑他是否已經「失心瘋」。

▲新冠肺炎,新冠病毒,紐約,美國。（圖／路透）

▼▲美國全境累計共103萬7526例確診。

▲新冠肺炎,新冠病毒,紐約,美國。（圖／路透）

根據美國國務院公開的文章記載，蓬佩奧29日在記者會上被問到連續兩天受中國官媒抨擊一事，他只用一句「那就這樣吧」輕輕帶過，接著強調中國媒體其實都在說著同樣的話，「當國家也參與傳播假訊息時，就會產生風險」，而美國國務院的使命是要保護公民不受來自世界各地的威脅，對於這波疫情，還是希望中方能透明化資訊，畢竟合作夥伴說出來的話必須是可靠、準確的。

蓬佩奧認為，之所以要求北京政府開放位於武漢的病毒實驗室訪問權、資訊透明化，也是希望能獲得更多防疫資訊，「請記住，這不是第一次有病毒從中國傳出來」，雖然世界各國都有實驗室在進行傳染病原體或病毒的研究，但並不會對全球經濟或者生命造成風險，「我們的首要任務，就是解決這場危機。」

蓬佩奧表示，國務院會盡最大努力去了解病毒起源，並幫助美國人民早日恢復正常的生活、振興經濟，想要解決這次的危機，必須依靠全球各地熱愛自由的人們，假如中國的科學家或者醫療人員、媒體也可以「自由」發表言論，相信就可以獲得正向的結果，「我對此很有信心。」

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