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唐鳳華府智庫對談：台灣不只口罩外交　20萬民眾自捐增進人與人的聯繫

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▲▼立法院院會,唐鳳。（圖／記者李毓康攝）

▲唐鳳與華府智庫對譚。（圖為唐鳳出席立法院院會／記者李毓康攝）

文／中央社記者江今葉華盛頓29日專電

行政院政務委員唐鳳今天與華府智庫對談時表示，台灣民眾近日主動捐贈超過200萬片醫療口罩希望能為國際盡心力，台灣的口罩外交不僅是一軌外交，也增進人與人間的聯繫。

唐鳳今天出席華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）視訊座談，與「外交政策」（Foreign Policy）記者馬金農（Amy Mackinnon）對話。

唐鳳詳細介紹台灣如何記取2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）經驗與教訓，在面對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情時所採取的各項準備與措施，以及包括口罩地圖、航班管制、居家隔離、指揮中心透過直播記者會讓資訊公開透明、對於不實謠言的立即回應與應對等措施，讓民眾對政府防疫有信心。

她也特別提到，台灣的防疫啟動源於去年12月31日，網路論壇批踢踢實業坊（PTT）有網友張貼武漢市衛生健康委員會的緊急通知公文與武漢醫師李文亮的警告訊息，引來防疫醫師警覺並立即通報，啟動防疫措施。

唐鳳表示，這件事代表的不僅是社群對政府的信賴，不擔心在公共論壇上公布並討論疫情訊息，也代表政府對社群網站訊息的重視，立即求證並展開部署。這背後代表的是民眾與政府間的互信。

在被問及台灣近來頻對國際社會捐贈口罩的口罩外交效益時，唐鳳表示，台灣不僅透過政府向美歐、友邦捐贈口罩，近來也開放民眾捐贈未領取的口罩給國際社會，短短幾天時間就有26萬民眾響應，捐出超過200萬片口罩。

她指出，台灣的口罩外交不僅是政府間的一軌外交（first track diplomacy），不僅是台灣外交人員注意到國際有需要並提供援助，這是來自20多萬台灣民眾自願捐贈給國際社會，貢獻一己之力，這不只是所謂的一軌外交，也增進人與人間的聯繫。

唐鳳也談到美台在台北時間29日舉辦一場虛擬「全球合作暨訓練架構」（GCTF），針對武漢肺炎疫情進行資訊交流，並討論如何因應虛假訊息，讓民眾能接收到正確且透明的科學資訊，不被謠言誤導。

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