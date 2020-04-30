美國務卿：美相信中國實驗室仍在研究傳染病原體　籲北京開放訪問權

▲蓬佩奧再次呼籲北京政府公開疫情相關資訊。（圖／路透，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

中國官媒央視連續兩天指責美國國務卿蓬佩奧，造謠中方隱匿疫情、公開稱新冠病毒是「武漢病毒」，是否已經「失心瘋」。不過，蓬佩奧在美國當地時間29日於國務院的記者會上表明，美國相信中國境內還有多個負責研究傳染性病原體的實驗室，既然希望美中雙方可以成為抗疫夥伴，當然有義務共享疫情的相關訊息，「全球各國都想了解新冠肺炎（COVID-19）大流行的起源，北京有義務透明化資訊。」

由於蓬佩奧（Mike Pompeo）先前指稱中國隱匿疫情，甚至公開稱新冠病毒是「武漢病毒」，還發動索賠言論。中國官媒央視連續兩天反擊並指責，從未在美國歷史上見過像蓬佩奧這樣的國務卿，硬是把在中情局期間「撒謊、欺騙、偷竊」那一套帶到外交場合，斷崖式拉低了美國的聲望，疫情發生以後還變本加厲，所作所為已經突破做人的底線，不禁讓人懷疑他是否已經「失心瘋」。

▲美國是這波疫情中的「重災區」。

而根據《路透社》報導，蓬佩奧29日在國務院記者會上再次呼籲，希望中國開放位於武漢的病毒實驗室訪問權，畢竟各國都想了解新冠肺炎大流行的起源，北京政府有義務透明化資訊，美國對中方實驗室的安全仍存在擔憂，「我們認為，目前中國境內仍有多個實驗室正在繼續研究傳染性病原體，我們必須防止再次發生這樣的狀況。既然中國希望成為我們的夥伴，可靠的夥伴當然有義務共享資訊。」

雖然現階段國際上有不少科學家提出，新冠病毒是起源於野生動物的理論，蝙蝠和穿山甲被認為是最有可能的宿主。但面對「病毒是從實驗室傳出來」的質疑，武漢國家生物安全實驗室主任袁志明曾鄭重否認，並批評這樣的說法毫無根據，新冠病毒起源仍尚無定論。