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用戶數決定一切？遠傳、台灣大爭「電信二哥」

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▲▼5G。（圖／記者邱倢芯攝）

▲遠傳、台灣大的「電信二哥」之爭勢必會延續到5G世代。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

通傳會（NCC）日前公佈了台灣電信業者2月份的用戶數，結果遠傳略勝台灣大5千多戶，市場上有人認為，遠傳已躍升「電信二哥」之位；不過，台灣大似乎對此頗不以為然，並在昨（29）日回應指出，不能單以用戶數來論高下，在數字背後仍需深入拆解代表長租的月租型用戶與短約型預付卡用戶的佔比，才能看出數字背後真正的意涵。

根據NCC統計，截至今年2月，遠傳用戶數為707.8萬，而台灣大則為707.3萬，單以用戶數來看，遠傳的確略為超過台灣大。

請繼續往下閱讀...

不過台灣大也提出另項用戶數據指出，電信業用戶數可分為預付型與月租型兩種。台灣大第一季的「月租型用戶」達571.8萬戶，勝過遠傳的536.1萬「月租型用戶」，雙方差距達35.7萬戶，比2019年同季的差距32.5萬戶，差距幅度仍在加大中，顯示台灣大在「月租型用戶」的經營上，有較好的成績。

但遠傳也隨即提出8大項目，認為自己的表現的確勝過台灣大；分別是4G用戶數、4G網速、行動服務營收、公有雲市占、提供口罩實名制2.0網路架構、5G頻寬較台灣大多出20MHz、5G頻譜位置較好（遠傳取得「魚前腹」、台灣大為「魚尾」），以及5G建設的進度等。

遠傳認為，在4G世代，該公司不但用戶數超越台灣大，且自2019年11月開始行動服務營收已開始超過台灣大。且在台灣公有雲前六名市佔方面，也僅有「電信雙雄」入榜。且端看5G競標結果與建設進度，遠傳仍是勝過台灣大。

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