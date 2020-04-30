敢偷跑出門…直接關「最凶鬼屋」隔離　印尼村長：他每晚撞邪哭了2天

▲ 鬼屋示意圖（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者王致凱／綜合報導

印尼當局為防止新冠肺炎疫情在伊斯蘭齋戒月期間大爆發，已經下令民眾禁止返鄉過節，同時要求已返鄉的民眾自我隔離14天。中爪哇省一名縣長見民眾不配合隔離，乾脆下令把違規者「抓進鬼屋」，改用「超自然力量」來整頓防疫。

綜合印尼媒體報導，為了避免雅加達等主要城市封閉後，居民湧入鄉村地區導致病毒傳播，中爪哇省斯拉根縣政府（Sragen regency）要求來自雅加達等城市居民自我隔離14日，但許多人並不願意配合。

斯拉根縣縣長蘇科瓦蒂（Kusdinar Untung Yuni Sukowati）想出新招數，打算利用民眾普遍相信傳統信仰和超自然力量的心理，指示各村莊啟用令人恐懼的廢棄房屋。

例如，史帕特村（Sepat）就將一棟廢棄已久的房屋改裝成隔離所，用來收容從大城市返鄉者。村長穆尤諾（Mulyono）說，目前該棟房屋有3名被隔離者，分別從雅加達、楠榜和加里曼丹返鄉，他們因為不願配合居家管理，因此被強制送進「鬼屋」隔離。

穆尤諾表示，他們在這棟「鬼屋」隔離僅僅數天，3人都哀求著返家，並且承諾會遵守居家隔離規定。穆尤諾說，「有人哭了兩天，說他在鬼屋裡被鬼魂騷擾。」

從蘇門答臘返鄉的蘇桑托（Heri Susanto）則說，雖然到目前為止還沒「撞鬼」，但他已經學到教訓了，「會發生的事就是會發生」，一切都是為了大家好。

►母親節送起來！氣炸鍋「大全配」 特價只要2,890元～