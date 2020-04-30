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勞斯萊斯、賓士供應商加碼投資台灣　巧新斥資92億打造智慧化產線

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▲經濟部投資台灣事務所今（29）日通過巧新科技等五大投資案。圖為巧新科技雲林廠。（圖／巧新科技提供）

▲經濟部投資台灣事務所今（29）日通過巧新科技等五大投資案。（圖／巧新科技提供）

記者林淑慧／台北報導

經濟部投資台灣事務所今（29）日表示，勞斯萊斯、寶馬、賓士等豪華車廠供應商巧新科技，為因應主要客戶訂單之需求，將斥資92億元於雲林及屏東建置智慧化產線，推升鍛造輪圈與懸吊系統品質與產值，以期在疫情結束後快速迎接復甦榮景。

投資臺灣事務所今(29)日召開第61次臺商回臺、第31次根留臺灣投資審查，再添5生力軍加碼112億元投資臺灣，包括尚芳國際、紅隼科技2家臺商，及巧新科技工業、福和生鮮、台星科3家根留企業。

請繼續往下閱讀...

新冠肺炎疫情延燒，全球汽車產業從製造至消費端皆陷入空前危機，巧新科技依然看好汽車產業在節能減碳主流趨勢下，對於輕量化零件的高度需求。旗下鍛造鋁合金輪圈產品具有高度客製化能力，目前供應Jaguar、Ferrari、Porsche等多款式電動車用輪圈，是汽車產業朝智慧電動車發展進程上不可或缺的關鍵零件。

▲巧新科技董事長黃聰榮。（圖／巧新科技提供）

▲巧新科技董事長黃聰榮。（圖／巧新科技提供）

為了因應全球布局與市場與客戶需求變化，巧新科技此次投入自動化軟硬體加速升級轉型，將為南部地區帶來560個本國就業機會，有助於分散疫情造成的風險，維持MIT主力輪圈產品高度競爭優勢。

依據經濟部統計，「投資臺灣三大方案」已帶動459家企業投資，金額達9,810億元，預估創造8萬812個本國就業機會。其中183家臺商回流約7,520億元，帶來61,543個就業機會；63家根留臺灣企業投資約1,378億元，可創造10,477個本國就業機會，後續尚有62家企業排隊待審。

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