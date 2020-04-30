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先探／檢測試劑　這兩檔股票出線

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（圖／先探投資週刊 提供）

新冠疫情在尚未獲得控制前，杜絕病毒的持續蔓延，有待「檢測試劑」的篩檢與過濾；然抗原、抗體、核酸等檢測方式究竟有何不同？現階段是否需要普篩？

【文／徐玉君】

因為新冠病毒的全球肆虐，在控制疫情之前，如何篩出感染者以利進行隔離，杜絕病毒的持續延燒才是當務之急；因此，「檢測」成為近期詢問度最高的產業。問題是，全球研發COVID-19檢測試劑的公司非常多，而市場又最常聽到抗原檢測、抗體檢測、核酸檢測，究竟這些檢測方式有何不同？

特異、敏感性是檢測關鍵

請繼續往下閱讀...

其實，從新冠病毒發展起始，各地都曾傳出檢驗結果有「偽陰性」的情況發生，為何會發生偽陰性的結果？要先從了解檢測方式的檢測原理談起。

目前COVID-19的檢測方式，共有三種，分別是抗原檢測、抗體檢測及核酸檢測（RT-PCR）；其中，最熱門的當屬核酸檢測，核酸是基因遺傳物質，只要偵測到體內帶有病毒基因，就表示受檢者正受到感染，且病毒數量即便很少，也能檢測出來。只是採用核酸檢測方法，一般需要四個小時以上的檢驗，這是因為需要進行核酸擴增，也就是複製，待複製一定的量後，檢驗結果才會出來。

再者，是抗原檢測；顧名思義，抗原檢測是偵測病毒抗原，只要偵測到病毒抗原，代表受檢者正被感染，即便是無症狀的感染者也能被檢測出來。情況來了，能在無徵狀的情況下檢驗出來，表示這個檢測技術非比一般。換句話說，需要較長的研發時間。因為，此種檢測方式雖然可以找出正在被感染的病患，但是「敏感度」和「專一性」就顯得非常重要，因為透過病原檢測必須是體內病毒已達到數萬個以上才偵測得到，敏感度若不足，就容易導致「偽陰性」，最好的情況是體內病毒數愈少，就能偵測出來愈好。

最後一個是抗體檢測，同樣偵測標的是抗體，只要偵測出抗體，表示患者曾經被感染過，即使沒有徵狀也能偵測到。這樣的技術相對上述兩者較為簡單，研發時間也比較快。問題是，此檢測方式必須是檢測者受到感染一段時間後（一般約五～七天）才會出現抗體，因此，可能剛開始被感染，會完全偵測不到抗體，這就是一開始中國發生檢測結果為「偽陰性」的原因；換句話說，這種檢測方式就不適合用在目前正在蔓延的新冠病毒，較適合用來了解一個群體中，過去有多少人曾被感染。

普篩因應不同疫情使用

近期市場最關心的是，台灣是否需要全面篩檢（快篩）的問題，關鍵詞應該是「特異性」與「敏感性」，且使用不同檢驗試劑的廠牌也會有不同的差異；所謂的特異性是，「不帶原者」中採檢陰性的比例，一般稱為「「真陰性」」的比例。而敏感性則是，「帶原者」中採檢陽性的比例，稱為「真陽性」的比例。換句話說，高敏感性的檢測，偽陰性的機率就低；特異性愈高的檢測，偽陽性的機率也就更低。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2089期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

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