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勞工10萬元紓困貸款今上路　如何申請、月繳多少QA一次看

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▲▼勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

因應新冠疫情衝擊，勞動部針對經濟上有困難的勞工推出低利紓困貸款，勞動部昨日就公告借貸相關細節和銀行，勞動部說，從今日起即可到各家銀行窗口或APP上申請，此波貸款名額為50萬名。

Q：勞工紓困貸款什麼時候開辦？

請繼續往下閱讀...

A：勞工紓困貸款在4月30日開始受理申請。

Q：勞工紓困貸款申請條件為？

A：勞工紓困貸款的貸款對象為受疫情影響勞工，沒有限制一定要投保勞工保險。沒有參加勞保者，有工作事實（工作收入）也可以申請。

Q：申請勞工紓困貸款要檢附什麼資料？

A：到公布的承貸銀行，建議選擇自己平時有往來之銀行辦理，臨櫃或線上填具申請書、聲明書及檢附個人身分證件，有參加勞工保險者不用再檢附工作證明；未參加勞工保險者，可提出工作收入資料作為證明。

Q：勞工紓困貸款去哪邊申請？

A：向各承貸金融機構（公、民營銀行暨所屬分行或信用合作社）申請，目前開放的銀行包含台灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一商業銀行、彰化商業銀行、華南商業銀行、兆豐銀行、中小企業銀行、富邦銀行、國泰世華銀行、高雄商業銀行、渣打國際商業行、瑞興商業銀行、元大商業銀行、日盛國際商業銀行、中國信託商業銀行、全國農業銀行、匯豐銀行、三信商業銀行、台新國際商業銀行、花蓮二信等共21家銀行接受申請。

Q：勞工紓困貸款的貸款利率是多少？

A：本紓困貸款目前利率最高按中華郵政股份有限公司二年期定期儲金機動利率加百分之一計算，目前年息為1.845%。撥款日起第1年利息，由勞動部補貼，第2年、第3年由申請人自行負擔。

Q：勞工紓困貸款的還款規定為何？

A：貸款人在貸款期間，第1年第1個月至第6個月為寬限期，免繳納本金，第7個月至第12個月攤還本金。第2年起及第3年按月攤還本金及利息。

Q：如果貸款人未正常還款，會有什麼影響？

A：貸款人在貸款期間，第1年第1個月至第6個月為寬限期，免繳納本金。但從第7個月至第12個月開始，須攤還本金，如果貸款人積欠貸款本金達3個月，會停止利息補貼，另銀行也會針對貸款人未償還的本金進行追回。

Q：貸款申請成功後，月繳多少錢？

A：假設貸款10萬元的話，根據《ETtoday新聞雲》試算結果，3年利息總計最多約為2871元。而前6個月不須繳款利息由勞動部補貼，第7個月到第12個月開始繳納本金也就是每個月約3670元，從第13個月開始必須繳納本金加利息，每月約繳3414元。勞動部強調，根據每家銀行所計算的方式不同，每個月所繳的金額也不太相同，不過利息的總額是不會有太大改變，屆時還是要等民眾到各銀行申請時所算出來的金額為主。

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