愈多人用愈方便！超狂數位帳戶APP社交分帳超前部署　不怕談錢傷感情

數位經濟當道，愈來愈多人生活離不開手機，現在連銀行都推出活潑功能多的APP搶攻年輕市場。（示意圖／pexels，下同）

消費中心／綜合報導

數位經濟當道，愈來愈多人生活離不開手機，習慣直接使用手機消費、付款，因此操作簡單、介面友善的數位帳戶APP，就很受到青睞，近期一款銀行APP就在學生間掀起討論熱度，可愛的主題介面還能應景更換APP圖示。APP功能不僅提供完整銀行服務，還可逐筆分類記帳，甚至「超前部署」貼心為年輕人規劃設定個人ID，輕鬆串連好友帳戶、輕鬆完成社交分帳，這款求新求變的數位帳戶服務體驗．讓不少網友紛紛相揪：「KOKO辦起來」！

集記帳、轉帳、通訊功能於一身 網友驚呼太狂！



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▲KOKO數位銀行APP介面相當簡約又不失活力，集記帳、轉帳、通訊功能於一身。

▲提供多款KOKO數位銀行APP圖示供選擇。(限iOS)

這款集記帳、轉帳、通訊、保險、貸款功能於一身的帳戶APP，正是近期在年輕族群間討論度超高的「KOKO數位銀行」APP，兼顧年輕族群平時熱愛更換手機桌面、聊天室佈景主題等個人化喜好，提供多款APP小圖示供選擇，讓理財也可以很好玩；加上強大的記帳、計算機功能，不僅平時消費、繳款、通通一目了然，還能為使用者的每月收入與支出精打細算，讓許多網友紛紛覺得功能眾多又有趣，拿來管理生活支出很可以。

▲透過KOKO數位銀行APP串連好友輕鬆分帳，讓團購付款更方便，不怕談錢傷感情！（示意圖／取自Pexels）

特別的是，KOKO數位銀行鎖定年輕客群愛好團購與聚餐的消費習慣，提供「好友拆帳功能」，讓朋友之間能以更輕鬆的方式處理金錢問題（例如：同遊支出、餐廳分帳等），不再擔心談錢傷感情！而且KOKO不僅能自動拆分算帳，還能通知收款，並和朋友透過KOchat聊天室隨時即時通訊、玩貼圖、查詢和朋友的轉帳紀錄，也可以在朋友生日、升遷等值得小小慶祝一下的特別時刻，發個小紅包代替請喝飲料、送小禮物等舉動聊表心意，增加與好友之間的互動，若能揪愈多好友形成強大社交圈就愈好用。

▲喜歡出遊的人，KOKO數位銀行不僅提供KOPlay酷玩險可線上辦妥，即使搞丟卡片也可透過APP一鍵鎖卡不怕盜刷！（示意圖／取自Pexels）

不小心搞丟卡片 一鍵鎖卡防盜刷超安心

喜歡出遊趴趴走的族群，KOKO數位銀行還推出KOPlay酷玩險，無論投保或後續理賠等需求通通都能透過APP輕鬆線上搞定，而且KOPlay酷玩險的內容也絲毫不馬虎，涵蓋旅遊平安險、旅遊不便險、第三人責任險、海外急難救助等，KOPlay酷玩險提供全方位的守護，並有24小時中文熱線服務，給予最即時的海外急難救助。

萬一不小心搞丟卡片也不擔心，只要透過KOKO數位銀行APP的「一鍵鎖卡」功能，就能以最高效率預防他人盜刷，完全從生活細節考量的KOKO數位銀行，能讓人好好放心使用，成為生活中最給力的的財務管理好夥伴。

本文係由國泰世華銀行邀稿