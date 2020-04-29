鴻海旗下工業富聯　首季淨利年減34.8%

▲鴻海集團。（圖／路透）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）旗下子公司工業富聯（FII）今（29）日晚間公布，首季營收人民幣801億元，相較去年首季營收801.21億元，表現略為持平；首季淨利為人民幣18.7億元，年減34.8%，相較去年首季淨利28.74億元，表現明憲大幅下滑。

首季由於適逢農曆春節，導致工作天數減少，再加上今年中國大陸在首季受到新冠肺炎疫情衝擊，延後復工時間，導致整個第一季的工作天數大幅減少，因此工業富聯在首季繳出年衰退的表現符合市場預期。