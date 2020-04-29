　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

紓困利多！企業首季虧損　可提前扣抵未分配盈餘稅

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

▲財政部。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

企業今年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情首季虧損，財政部再推稅務上利多，財政部今（29）日解釋，企業第1季虧損的話，可以換算估計今年上半年虧損，折抵今年要申報2018年的未分配盈餘稅。

企業今年是要申報2018年的未分配盈餘，依據所得稅法的規範，企業如是去（2019）年虧損，可以折抵2018年的未分配盈餘。

請繼續往下閱讀...

但是今年因為疫情，使得許多企業第1季經營面臨暫時停工、停業以及虧損的危機，如果依據過往的規定，因為今年獲利還未結算，所以無法抵未分配盈餘。為此財政部放寬解釋所得稅法66條之9規定，如果首季因為疫情而有所虧損，可以估算今年上半年的虧損狀況，然後扣抵2018年的未分配盈餘，讓企業可以提前折抵，先度過疫情經濟寒冬。

但是如果今年疫情控制住，今年全年企業實際獲利，財政部表示，明年要申報2019年的分配盈餘稅時要一併審視今年的獲利情形，並且在明年更正補繳2018年未分配盈餘稅。

假設企業今年首季的虧損100萬元，並且經會計師簽證，如果企業2018年未分配盈餘有300萬元，在未鬆綁之前，今年的虧損無法折抵2018年的虧損，所以今年要繳交15萬元的未分配盈餘稅（300萬×5%）。但是鬆綁之後，稅局可以先視為今年上半年虧損200萬元，所以未分配盈餘可抵200萬元，就只剩下100萬元，在乘以稅率5%，要繳交的稅負就只剩下5萬元，減輕壓力約10萬元。

財政部副署長李怡慧表示，如果今年因為疫情導致虧損擴大，2018年的未分配盈餘稅就不用修正，且剩餘虧損還可以在後續十年減除抵營所稅。企業明年申報營所稅時，記得要依最終財務會計上未分配盈餘的盈虧情形，重新計算，若實際上今年沒有虧損、或虧損的不如預期多，可能需要補繳今年報稅多扣抵的未分配盈餘稅。

ET快訊
裝潢統包商曝「錢櫃建材真相」：超級不敢相信，又不是民國70幾
11年前分手羅志祥…被爆「因愷樂介入」　李毓芬回應了
女星陳德容認離婚！　掰了地產老公...豪門8年婚告終
六都防疫百日網路好評排行出爐　侯友宜奪冠
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

鴻海旗下工業富聯　首季淨利年減34.8%

瑞德西韋臨床試驗有「正向數據」！美股全面走高　吉利德漲5.4％

紓困利多！企業首季虧損　可提前扣抵未分配盈餘稅

經濟衰退的開始…美國第一季GDP萎縮4.8％　金融危機以來最差！

股東樂了！國泰金配發2元現金股利　殖利率衝上5.2%

金融市場震盪！遠銀首季獲利下滑逾七成　遠銀：第2季有回溫

影／不怕台股風吹草動　達人報你「超前佈署股」

壽險寒冬！壽險金控雙雄與南山人壽　中華信評調整展望為負向

星巴克Q2銷量11年來首度下滑！年減10%　獲利腰斬

5搶4！合庫獨董席次相爭　公股陣營候選人派4席、農會1席

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

融化！阿金「緊抱小被被」滾動　露幸福臉萌暈網：快抱緊處理❤

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

討打日常！汪耍心機踩貓姐腳腳　下秒被「喵掌巴臉」網笑：屁孩XD

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

躲浴室、濕毛巾摀口鼻超母湯！　HowHow宣導火災逃生觀念破迷思

鴻海旗下工業富聯　首季淨利年減34.8%

瑞德西韋臨床試驗有「正向數據」！美股全面走高　吉利德漲5.4％

紓困利多！企業首季虧損　可提前扣抵未分配盈餘稅

經濟衰退的開始…美國第一季GDP萎縮4.8％　金融危機以來最差！

股東樂了！國泰金配發2元現金股利　殖利率衝上5.2%

金融市場震盪！遠銀首季獲利下滑逾七成　遠銀：第2季有回溫

影／不怕台股風吹草動　達人報你「超前佈署股」

壽險寒冬！壽險金控雙雄與南山人壽　中華信評調整展望為負向

星巴克Q2銷量11年來首度下滑！年減10%　獲利腰斬

5搶4！合庫獨董席次相爭　公股陣營候選人派4席、農會1席

中職／衝出休息室罕見動怒　丘總：適時表達在意判決

鴻海旗下工業富聯　首季淨利年減34.8%

雷／《那個男人的記憶法》李鎭赫吻了金瑟琪！　「最萌身高差」網瘋了：超心動

超有愛！台灣2天捐了228萬片...破26萬人響應「護台灣助世界」

火辣蒼井空、小三一家人！廣州日料店遭批菜名低俗...他氣炸：影響城市形象

二伯偷看蔡阿嘎手機！　驚曝老公1習慣…笑噴：都不怕手機被撿走

Popu Lady寶兒被爆是「羅志祥後宮」　本人發聲親曝內幕！

中職／打擊不斷升溫　張志豪、岳東華、蘇緯達敲本季首轟

美國記者上電視　被抓包沒穿褲子…還做出自然反應

泰BL劇「軍人設定」踩雷！　男主角變森林守衛員…原作者驚洩改劇本內幕

財經熱門新聞

勞工10萬元紓困貸款方案出爐！21家銀行明天開放申請　

耐吉等大廠狂砍單　寶成蔡佩君被迫關廠求生

寶成出扯招吃定供應商　延遲付款文件曝光

快訊／大樂透下期頭獎上看「8.3億」！

史上最受歡迎的勞工紓困方案！已逾82萬人搶辦勞保局3萬補助　

美首季GDP萎縮4.8％　比預期更差

快訊／連槓22期！大樂透「7.5億頭獎」號碼出爐

91萬人搶辦勞保局3萬補貼　8成民眾受惠、逼近預估名額

人民幣匯價又改寫10年新低！　換新台幣5萬多賺1600元

世界Q2營收將再創高　看景氣「審慎沒有樂觀」

新光金宮鬥又來了　獨董提4大理由反對李紀珠任下屆董事

兆豐金配息1.7元　與去年相當

勞工低利紓困貸款10萬該如何申請？　QA懶人包一次看

超過68萬人申請勞保局補貼3萬　預估26萬人明天可領到錢

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

金正恩驚爆腦死　南韓國會：金與正接繼承人

羅志祥道歉2次後再發聲！私訊5字回應好友關心

周揚青親上火線止血！

快訊／羅志祥沉默6天發聲了！

35歲楊秀惠神隱半年「密婚生子」

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

快訊／中和鐵皮屋大火！網傻：板橋都看得到

快訊／澎恰恰驚傳遭黑道逼債！欠破億鉅款「企圖尋短」　刑事局說話了

網爆辛龍罹癌　經紀公司氣炸回應了

羅志祥再爆「後宮4女星」花名單！哀求周揚青放過

波霸女神遭性侵「小孩全程目睹」

忍住不上床就有300萬入袋！

台灣沒有本土確診？台中中山：真的沒有

更多

最夯影音

更多
孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個
台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面