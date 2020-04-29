紓困利多！企業首季虧損　可提前扣抵未分配盈餘稅

▲財政部。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

企業今年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情首季虧損，財政部再推稅務上利多，財政部今（29）日解釋，企業第1季虧損的話，可以換算估計今年上半年虧損，折抵今年要申報2018年的未分配盈餘稅。

企業今年是要申報2018年的未分配盈餘，依據所得稅法的規範，企業如是去（2019）年虧損，可以折抵2018年的未分配盈餘。

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但是今年因為疫情，使得許多企業第1季經營面臨暫時停工、停業以及虧損的危機，如果依據過往的規定，因為今年獲利還未結算，所以無法抵未分配盈餘。為此財政部放寬解釋所得稅法66條之9規定，如果首季因為疫情而有所虧損，可以估算今年上半年的虧損狀況，然後扣抵2018年的未分配盈餘，讓企業可以提前折抵，先度過疫情經濟寒冬。

但是如果今年疫情控制住，今年全年企業實際獲利，財政部表示，明年要申報2019年的分配盈餘稅時要一併審視今年的獲利情形，並且在明年更正補繳2018年未分配盈餘稅。

假設企業今年首季的虧損100萬元，並且經會計師簽證，如果企業2018年未分配盈餘有300萬元，在未鬆綁之前，今年的虧損無法折抵2018年的虧損，所以今年要繳交15萬元的未分配盈餘稅（300萬×5%）。但是鬆綁之後，稅局可以先視為今年上半年虧損200萬元，所以未分配盈餘可抵200萬元，就只剩下100萬元，在乘以稅率5%，要繳交的稅負就只剩下5萬元，減輕壓力約10萬元。

財政部副署長李怡慧表示，如果今年因為疫情導致虧損擴大，2018年的未分配盈餘稅就不用修正，且剩餘虧損還可以在後續十年減除抵營所稅。企業明年申報營所稅時，記得要依最終財務會計上未分配盈餘的盈虧情形，重新計算，若實際上今年沒有虧損、或虧損的不如預期多，可能需要補繳今年報稅多扣抵的未分配盈餘稅。