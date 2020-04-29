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經濟衰退的開始…美國第一季GDP萎縮4.8％　金融危機以來最差！

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▲▼紐約在新冠疫情期間的時代廣場。（圖／路透）

▲疫情衝擊下的紐約時報廣場。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

新冠病毒疫情引發美國經濟衰退，根據政府公布數據，美國第一季國內生產毛額（GDP）季增年率萎縮4.8％，遠超過市場預期的3.5％，為2008年第四季金融危機以來最差，宣告有史以來最長經濟擴張結束，也象徵著經濟衰退的開端。

美聯社報導，美國商務部表示，美國國內生產總值出現6年以來首次季度性下降，同時也是自2008年第四季金融危機以來的最大跌幅。分析認為，第1季度的萎縮只是前兆，由於商業停擺和大規模裁員對經濟造成毀滅性打擊，第2季GDP數據表現將更加慘澹。

請繼續往下閱讀...

美國國會預算辦公室估計，今年第2季GDP換算年率將下降40％，可能成為1947年有紀錄以來最慘的一季。

短短數周之內，美國各地商業活動停擺，成千上萬名勞工遭解雇，工廠、商店紛紛歇業，房地產交易量也出現下滑。全美家庭大幅度削減開支，消費者信心正在下降。

部分經濟學者認為，一旦疫情獲得控制，經濟將出現迅速且強勁地復甦，或被稱為「V型復甦」；不過，越來越多分析指出，即使新冠病毒疫情消散，經濟短時間內仍難以回到原本表現。

分析指出，即使疫情獲得控制，消費者仍可能出於恐懼心理，而不敢外出旅行、購物、上餐館或電影院消費。除此之外，地方政府可能出於防疫原因，持續限制集會規模，令不少企業難以生存。

外界憂心，即使商業重新獲得開放，新冠病毒疫情仍可能爆發第二波大流行，使得企業再次面臨倒閉危機。

川普政府則對經濟前景持樂觀態度。川普總統本周對媒體表示，他預計美國將從第三季度開始重新起飛，明年第一季的經濟表現將取得「令人難以置信的成長。」

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