壽險寒冬！壽險金控雙雄與南山人壽　中華信評調整展望為負向

▲中華信評。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情引發經濟衰退、金融市場震盪加劇，使壽險投資風險增溫，中華信評今（29）日一口氣調整了壽險金控雙雄國泰金、富邦金與南山產、壽的信用展望皆調整為「負向」。

中華信評表示，新冠肺炎疫情爆發引發的經濟普遍衰退情勢已使金融市場震盪加劇，投資風險增溫，所以使國泰金、富邦金的評等展望雙雙轉為負向；不過壽險金控旗下的銀行則可望有政府支持，所以仍維持穩定。

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中華信評表示，實際上國泰金、富邦金在2008年金融海嘯時，評等展望曾調為信用觀察負向，被調整為信用觀察負向被降評的機會就很高，大約3個月之內信評公司就要重新審視受評單位，當時的國泰金就遭到降評。

2012年時國泰金、富邦金也曾經被調整為展望負向，對受評單位而言，展望為負向被降評的機會就比較低，除非發生併購未有資金流的計畫，或者是手中持有的風險資產有違約的情況，就會被降評，觀察期可以長達1、2年。

但是與國泰金與富邦金不同的是，南山產險、南山人壽去年底遭中華信評調整為「信用觀察負向」；1月遭到中華信評降評，信用評等為「twAA」。但是南山還未因此而變得比要穩定，中華信評同樣因為金融市場波動等風險加溫，給南山產險、壽險都是展望負向。