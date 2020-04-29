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疫情不退　哆啦A夢一封「來自未來的信」　逼哭網友

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▲▼哆(嗦)在瘟疫蔓延時？哆啦A夢寄出一封「來自未來的信」，溫暖了大家的心。（圖／oricon news網站)

▲▼哆(嗦)在瘟疫蔓延時？哆啦A夢寄出一封「來自未來的信」，溫暖了大家的心。（圖／oricon news網站)

國際中心／綜合報導

新冠疫情打死不退，日本《朝日新聞》周四(29日)刊出一封日本動漫巨星哆啦A夢「來自未來的信」，為大家加油打氣。

受到新冠肺炎疫情衝擊，許多日本人被迫待在家中。哆啦A夢呼籲人們人們享受在家中的時光，希望能緩解人們在疫情下的壓力和不安。這封「來自未來的信」也將透過社群以中文、英文等7種語言呼籲大家待在家中。

綜合日本oricon news網站、《日刊體育》網站周四報導，之前，日本「哆啦A夢頻道」 為了鼓勵疫情時期「宅在家」的人們盡可能放鬆心惰享受居家時光，在他們的官網免費發布哆啦A夢漫畫、剪影、手機和電腦用的壁紙等。

「哆啦A夢頻道」從周四起也啟動了一個新計畫：「哆啦A夢STAY HOME專案」。日本馬上要迎來五一黃金周，之前大家都沒有經歷過長假期間必須控制外出的情況。「哆啦A夢頻道」希望緩解人們的不安和壓力，企圖藉著哆啦A夢傳遞消息，讓大家心情放輕鬆。

同樣在周四，《朝日新聞》則刊出了哆啦A夢從未來寫給大家的一封信， 裡面說：「正因為有你待在家中、因為你好好洗了手、因為你和朋友互相支持、因為你有溫柔的內心、因為你幫助了生病的人、因為你為了大家而工作、因為你沒有放棄未來，最後一切都沒事。未來很有活力哦！」 這封信還會譯成英文、中文、泰文、韓文、印度語、印尼語和阿拉伯語7種語言，透過哆啦A夢的社群媒體帳號發布。

別啦A夢「來自未來的信」引發日本和大陸網友紛紛按讚。有日本網友感動留言說：「不知為什麼我竟然哭了......現在很辛苦，但為了未來，加油吧！」另一人說：「讓哆啦A夢來說這些事，小朋友更容易瞭解情況。不過哆啦A夢是怎麼戴口罩的呢？」還有一人說：「不行了，眼淚止不住。他說未來沒事的，加油吧！」

大陸網友在微博上也反應熱烈。網友紛紛發表評論說：「是未來的哆啦A夢寄來的信！」、「就很感動人，我哭了！」、「太暖了！」等等。

▲▼哆(嗦)在瘟疫蔓延時？哆啦A夢寄出一封「來自未來的信」，溫暖了大家的心。（圖／oricon news網站)

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