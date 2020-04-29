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Jolin攜手雞精龍頭大廠「疫」起加油　搶攻20億市值保健商機

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▲金曲歌后蔡依林（Jolin）為雞精大廠代言雙品線萃雞精，白蘭氏正式宣佈進軍滴雞精市場，搶攻20億保健商機。（圖／白蘭氏提供）

▲金曲歌后蔡依林（Jolin）為雞精大廠代言雙品線萃雞精，白蘭氏正式宣佈進軍滴雞精市場，搶攻20億保健商機。（圖／白蘭氏提供）

記者林淑慧／台北報導

防疫拉長戰線，如何提高自身免疫力，成為民眾關注焦點，雞精龍頭大廠白蘭氏正式宣佈進軍滴雞精市場，並請來金曲歌后蔡依林（Jolin）代言雙品線萃雞精，鎖定孕哺媽咪與年輕女性市場，搶攻市值突破20億元的保健商機。

健康意識逐年增長，近幾年竄起的滴鷄精品類成為新世代的滋養新寵，根據調研機構的數據顯示，滴鷄精市值突破20億，且每年呈現雙位數增長，引發白蘭氏、老協珍與農純鄉等品牌競相投入。

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▲由左至右為白蘭氏三得利北亞區資深副總裁黃小琳、白蘭氏三得利台灣分公司總經理張桂珠。（圖／白蘭氏提供）

▲由左至右為白蘭氏三得利北亞區資深副總裁黃小琳、白蘭氏三得利台灣分公司總經理張桂珠。（圖／白蘭氏提供）

「經營滴鷄精是一門特殊的學問，商機雖然龐大，市場滲透率卻低於10%，拓展潛力無窮。」白蘭氏三得利北亞區資深副總裁黃小琳表示，白蘭氏找到的消費機會，是潛藏在補充營養體力的考量下，還有近四成的美妍需求，因此決定以雙品項上市佈局，也希望能藉此延續銷售滴雞精的產品生命周期。

品牌的精益求精，也展現在行銷策略。白蘭氏力邀雞精的忠實愛用者蔡依林擔綱代言，主訴「珍貴滋養，綻放力量」，傳達白蘭氏萃鷄精的滋養價值，寵愛天下女性由內而外綻放力量，可望再掀搶貨狂潮。另外，亦靈活運用虛實齊下的通路戰略，搶攻電商與零售通路商機，全面擴大消費接觸。

展望後市，黃小琳表示，在開發新品的過程中，白蘭氏不假手代工，從與雞農契作重新打造新產品線，也深入探索消費心態，由此衍生差異化策略，目標一年內挑戰業績雙位數成長，二年內搶進滴雞精龍頭品牌寶座。

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