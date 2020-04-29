91萬人搶辦勞保局3萬補貼　8成民眾受惠、逼近預估名額

▲勞動部自營作業者紓困現金發放辦理情形。（圖／記者黃國霖攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部首次開辦的「自營作業者或無一定雇主的勞工」每人補貼3萬元方案，自開辦以來吸引大批民眾申辦，勞保局表示，累計開辦至今以來，已經有91萬9095件申請。

勞保局表示，今天已經撥付補貼款給12萬9951人領到錢，明天預計將會有9萬6161人領到，累計人數將會有79萬8962人領到，接下來幾天，也會依照申請的順序，陸續入帳。

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換句話說，這項紓困方案開辦以來，已經吸引91萬多人申請，且有近80萬人領到，與原本預計將會有110萬人受惠的預估值接近，可以說補貼人數已達到7、8成。

這項方案主要是要紓困沒有一定雇主的勞工，或是自營作業者，例如外送員、保母、自營的小型早餐店老闆等等，每人補助3萬元。

不過，這項方案也不是人人有獎，必須符合3個條件，也就是在3月31日前，已在職業工會參加勞工保險且在保中，投保薪資2萬4000元以下，及107年個人綜合所得未達課稅標準，符合以上三個資格才可提出申請。

要留意的是，民眾必須透過自己投保的職業工會，提出申請，舉例來說，如果是保母，就要向投保的職業工會申請；如果是其他行業，像是餐飲業，也得透過個別的工會提出申請，且勞保局受理申請時間只有1個月，4月20日開始到5月22日止。

換句話說，如果是有僱主的勞工或上班族，是不能提出申請的。

提出申請方式為，備妥存摺封面影本及申請書後，向所投保的職業工會提出申請，勞動部就會進行審核，經審核通過後，7至14天內即會把3萬元補貼匯至帳戶。