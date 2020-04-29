瑩碩去年EPS 0.56元！配發現金股利0.25元　取得抗思覺失調藥證Q2上市

▲左起為瑩碩生技董事長王建治、執行長顏麟權。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

專業藥物傳輸技術開發商瑩碩生技（6677）今（29）日公告2019年合併營收為8.78億元，年增3.29%，改寫歷史新高紀錄；稅後歸屬母公司業主淨利為2411萬元，自2017年虧轉盈後連續第二年獲利，每股稅後盈餘（EPS）為0.56元。

瑩碩表示，受惠營運布局策略正確，擴展海外市場有成，瑩碩連續2年繳出獲利成績單，董事會通過每股將配發現金股利0.25元，為近年首度配發現金股利，將營運成果回饋全體股東，若以今日收盤價31.3元計算，殖利率達7.9%。

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瑩碩指出，今年農曆春節落在元月，客戶提前於去年底備貨，致使首季業績相對較淡，不過公司去年獲TFDA核准並取得抗思覺失調學名藥證，為一口服滲透泵特殊劑型精神科用藥，該藥物2019年台灣市場規模約3億元左右，目前公司正加速趕工生產，預計第2季正式上市，可望挹注營運成長。

瑩碩說明，目前在已授權的技術合作案方面，今年上半年度有三大進展，包括與大陸NS公司合作開發的腎臟科藥品已完成生體相等性試驗（bioequivalence study, BE），挺進藥證申請階段，本案已圓滿結案，並與大陸C公司合作開發的精神科產品已取得BE備案號，即將執行BE試驗。

瑩碩補出，去年10月與韓國藥品大廠簽訂的中樞神經產品合作案，也將在上半年度開始執行BE試驗，而上述二項BE試驗預計將在今年度完成，可望達成階段性里程碑；至於新授權案部分，受到疫情的停工、封城影響，雖無法實地技轉說明，但仍保持與客戶端聯繫持續進行洽商。

展望今年上半年，瑩碩表示，預期在新產品上市，以及授權案的里程碑金挹注下，公司對於今年保持相對樂觀看法，同時會謹慎觀察新冠肺炎疫情發展與市場變化，做好準備以隨時因應。