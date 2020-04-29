新光金獨董李勝彥：反對李紀珠擔任下屆董事的4大理由　都是「公開資訊」！

▲新光金控副董事長李紀珠。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／綜合報導

新光金獨董李勝彥以頂撞體制、牴觸法令、怠忽職責和公司放任共4大理由，反對副董事長李紀珠擔任下屆董事候選人，不過，提案並未在新光金董事會通過，且新光金還發聲明指「所陳內容均非事實」。對此，獨董李勝彥強調，他提出的4大理由皆是公開資訊，並非是公司聲明中的「均非事實」。

李勝彥接受《ETtoday新聞雲》電訪時表示，上述4點皆是根據公開資訊所做的結果，也是以前曾講過的事實，其中在「頂撞體制」部分，當初李紀珠和新光金控簽下的總經理一職，契約是從2016年8月到2020年6月，但做不到2年的時間，以「階段性任務完成」為由離職，也就是沒有履行當初契約，隨後又回來接受更高的報酬與職位。

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李勝彥也提及，許多事情需要總經理來推動，但新光金這2年來都是代理總經理，業務推動上有難度，且從以上狀況來看，公司也沒有作為，因此他看不下去才提出反對意見，強調並非是沒有被提名董事才持反對意見，且他去年底也曾表達沒有續任獨董的意願。

▲新光金獨董李勝彥。（圖／資料照）

被問及提案前後雙方是否曾溝通過，李勝彥則說「從來沒有」，這1年多以來都沒有來溝通，因此他只是點出這樣做會有問題，加上公司以「所陳內容均非事實」來回應，讓他不得已再把事情講清楚說明白。

這件事之所以曝光，是因新光金控今天稍早公告，獨立董事李勝彥在董事會中，提出4大理由，反對副董事長李紀珠擔任下屆董事候選人。不過，新光金也發出3點聲明，第一是公司認為李勝彥反對意見所陳內容均非事實；第二為本案經主席慎重徵詢全體出席董事採舉手表決，除獨立董事李勝彥表示反對以外，其餘13名董事一致同意依原提案名單通過。

最後，新光金強調，董事會所提候選人名單均符合公司法第192條之1及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第2條至第5條等規範，經董事會決議通過列入本公司第7屆董事（含獨立董事）候選人名單，於法尚無不合。

而李紀珠也在臉書寫下364字聲明，強調「我始終相信，認真全力的付出，社會自有公道。」，回應此事。

針對此事，金管會主委顧立雄也提及，「這太個案，不想去介入他們之間」，不願對新光金的問題多作回應。