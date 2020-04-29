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澳媒引用陳時中投書：台灣經驗可供世界學習！　爭取澳洲支持入WHO

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▲▼陳時中指揮官視導和平醫院醫療整備情形。（圖／記者李毓康攝）

▲ 陳時中指揮官視導和平醫院醫療整備情形。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社雪梨29日綜合外電報導

衛福部長陳時中近來頻頻呼籲各界挺台加入世界衛生組織（WHO），澳媒今天引用他的投書指出，台灣現在也以抗疫經驗可供世界學習為由，爭取澳洲支持。

「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）今天報導，陳時中在提供給「雪梨晨驅報」與「世紀報」（The Age）的信中指出：「如果世衛使命真是確保大家都能享有最高標準的健康，那麼世衛需要台灣，一如台灣需要世衛。」

報導援引陳時中的信表示，世衛依照中國共產黨指示將台灣排除在外，但在台灣成功壓制病毒之後，這樣做不再站得住腳。

報導指出，陳時中認為任何一地出現衛生危機，都會成為各地的問題：「我們希望這場大流行緩解之後，世衛真能了解傳染病無國界，沒有國家應被排除在外，以致成為全球衛生安全的重大缺口。」

「...台灣雖不是世衛成員，但不能孤軍奮戰，必須被納入對抗這類威脅和挑戰的戰役之中。」

報導還說，儘管澳洲與中國關係緊繃，駐澳洲台北經濟文化辦事處（Taipei Economic and Cultural Office）將推動台澳更直接的合作。

包括自由黨參議員派特森（James Paterson）和勞工黨參議員基奇（Kimberley Kitching）在內，澳洲多位主要政黨的政治人物呼籲世衛給予台灣會籍，但目前推動世衛給予台灣會籍並非澳洲聯邦政策。

爭取澳洲支持，是台灣在全球加強對世衛施壓，要求世衛重新承認台灣的行動一環。

台灣2009年起是世衛觀察員，但2016年蔡英文當選總統後，就被排除在世衛之外。（譯者：鄭詩韻／核稿：陳政一）

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