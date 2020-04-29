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馬里蘭州長靠「韓國女婿」身分買50萬個檢測盒　結果..

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▲美國馬里蘭州州長霍根和他的韓裔妻子柳美的合影。(圖／翻攝自推特)

美國馬里蘭州州長霍根與韓裔妻子柳美的合影。(圖／翻攝自推特)

國際中心／綜合報導

韓國《中央日報》報導，美國馬里蘭州州長霍根(Larry Hogan)日刖憑著「韓國女婿」的身分，從韓國買到50萬個新冠病毒檢測盒，獲得輿論並遍讚揚。然而，最新消指出，由於沒有獲得聯邦政府FDA(食品及藥物管理局)的緊急使用授權，這批檢測盒能否投入使用，成了一個難題。

馬里蘭州靠近美國首都華盛頓，人口605萬。新冠肺炎疫情爆發後，該州和美國其他許多州一樣，面臨檢測能力不足的困境，霍根曾憂慮的說：「馬里蘭州可能成為第二個紐約。」

所幸的是，霍根的韓裔妻子柳美女士親自出面，跟韓國一家企業敲定購買檢測盒。霍根本人也致電韓國駐美外交官，請求支援。最終，韓國產的檢測盒於4月18日送抵華盛頓國際機場，霍根夫婦還親自到機場接貨。

不過據韓國《中央日報》報導，這批檢測盒送抵馬里蘭州已有10天，韓國外交部人士周三(29日)證實，這批檢測盒尚未獲得美國FDA的緊急使用許可。韓國媒體向州政府諮詢檢測盒的實際分配情況，也沒有獲得答復。

分析指出，如果馬里蘭州在沒有獲得FDA授權情況下分發這批檢測盒，可 能面臨政治上的壓力和醫療責任。實際上，霍根當初購買韓國檢測盒之舉曾引來川普的不滿，兩人還因此爆發口水戰。

川普在4月20日的疫情簡報會上表示，一些州長不太理解聯邦政府的政策，他說：「如果霍根州長先聯繫了副總統潘斯，那麼確保檢查機構所需的錢可以省下來。」霍根隨後透過CNN反駁說：「川普政府之前反覆說，州政府應該自己制定對策。」

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