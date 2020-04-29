原油期貨ETF溢價飆升　證交所提醒投資人注意風險

▲ 國際石油價格波動劇烈，導致相關ETF溢價過高。（圖／達志影像／美聯社）

記者李瑞瑾／台北報導

近期全球金融市場受新冠肺炎疫情變化而波動加劇，尤以原油相關ETF為投資人注目焦點，近來部分ETF有溢價過高情形，證交所特別提醒投資人應注意相關買賣風險。

由於近日原油期貨價格持續探底，市場投資人期望透過油價反彈而獲利，造成近期原型及槓桿型原油期貨ETF成交量、基金受益人數及融資餘額大幅提升，但證交所指出，未來市況仍不明朗，加上此類ETF均無漲跌幅限制，有可能因價格下跌而在短時間內產生較大損失。

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另一方面，原油相關ETF淨值雖大幅下滑，但在次級市場投資人仍有強烈意願逢低買進相關ETF，致連續出現50%以上溢價，其中有正向兩倍的ETF淨值目前已跌至0.52元，溢價幅度仍高達380%，相當於以2.5元的價格，購買實際價值僅0.52元的商品。投資人應特別注意這類ETF淨值過低、溢價過大的風險。

證交所強調，若ETF淨值過低，導致法律或事實上原因，使基金無法繼續經營時，投信公司有可能向主管機關提出申請下市。另為保護公益及維持市場之交易穩定機制，證交所已修正相關規範，就ETF等相關商品，如發生淨值達到零或為負數者，考量該等基金規模或有無法繼續經營之情事，依規即予停止買賣及終止上市。

證交所再次提醒，折溢價指的是ETF市價與淨值間的差異。市價高低由整體市場供需、買賣雙方的力道決定，而淨值則反映ETF的實際價值。當ETF大幅溢價時，投資人在次級市場用市價買進偏離淨值的ETF，須承受較大的價格波動風險。交易相關ETF前，務必瞭解折溢價之概念，並參考目前市場上的折溢價情形，評估交易風險，審慎進行交易。