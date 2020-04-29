快訊／英相強生「宣布當爸」！女友今早倫敦生下男嬰

▲英國首相強生（Boris Johnson）與未婚妻席孟茲（Carrie Symonds）的兒子出生。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）與未婚妻席孟茲（Carrie Symonds）宣布，他們的兒子今（29）日上午在倫敦一間醫院平安出生。發言人證實消息並表示，媽媽與嬰兒的狀況都非常良好，首相與未婚妻都很感謝國民保健署（NHS）的婦產科團隊。

綜合英國媒體報導，32歲的席孟茲29日上午在倫敦一間醫院產下男嬰。強生與未婚妻的發言人接受《每日郵報》採訪時表示，「母子狀況都非常良好，首相與席孟茲小姐想要感謝NHS優秀的婦產科團隊。」

55歲的強生曾有過2段婚姻，與第二任妻子惠勒（Marina Wheeler）生下4個孩子，另外有一名非婚生子女，如今與席孟茲愛的結晶則是第6個孩子。

▲英國首相強生與女友席孟茲（Carrie Symonds）是第一對入住首相官邸的未婚同居伴侶。（圖／路透）



席孟茲2月29日在私人Instagram帳號中宣布懷孕喜訊，「我們初夏時預計迎接一個寶寶」，消息曝光以後，強生也在隔日表示，他對此感到「非常開心」。

根據《太陽報》，強生與前妻惠勒分開幾個月，就傳出與席孟茲相戀，去年就任後，更與女友一起搬進唐寧街10號，成為第一對入住首相官邸的未婚同居伴侶。

強生先前確診感染新冠肺炎，一度住進加護病房，幸好迅速康復，27日返回工作崗位。席孟茲當時也搬到倫敦南部坎伯韋爾（Camberwell）的住宅中自我隔離，如今順利產下男嬰。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！