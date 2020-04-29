至少25人喪命7輕重傷！南韓物流倉庫嚴重火災　有毒濃煙狂竄

記者陳宛貞／編譯

南韓京畿道利川市一處物流倉庫發生嚴重火災，截至當地時間下午5時40分（台灣時間4時40分）已有25人喪命及7人輕重傷，死傷人數料還會上升。

根據京畿道消防災難本部，位於利川市暮加面的物流中心下午1時32分傳出火警。由於死者完全沒有試圖逃生的跡象，懷疑可能發生爆炸。且火勢蔓延相當快，推測當時地下的工地內正以聚氨酯泡沫進行作業。

火勢稍稍減緩後，搜救行動才取得進展，死亡人數也大幅上升。火災當時倉庫內有來自9家業者的78名員工，大部分還是失聯狀態，預料傷亡人數將繼續攀升。

消防當局投入大量人力，事發約3小時後才控制住火勢。但目前被指為起火點的地點位於地下，加上現場留有許多有毒氣體，完全撲滅還需要時間。