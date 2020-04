Google超多負評「態度差！」超神咖啡店仍抱4.3星　回覆嗆炸…網爆笑求朝聖

▲各種神回覆負評,讓網友直呼想朝聖這間咖啡店。(圖/翻攝自Facebook/未央咖啡店,下同)

網搜小組/鄺郁庭報導

看到自己的店在Google上被給負評,許多店家難免緊張,總會選擇道歉,擔心壞了名聲。不過就有一間咖啡店不僅對負評免疫,還會給出各種神回覆,外加店內餐點相當受歡迎,儘管在一共784則評論中,有許多人給一星評價,但咖啡店的總評價仍高達4.3顆星,奇妙現象吸引網友紛紛朝聖笑呼「這是調教咖啡廳嗎?」

粉絲專頁「迷因刻本 Xylographic Memes」29日貼出多張截圖,「沒喝過未央也要看過評論區。」接著附上小備註「總評價是4.3顆星(700+則),前咖啡店工作ㄉ朋朋說好喝,供各位參考。」

只見粉專貼出的截圖清一色是各種負評,吸睛的不是顧客評論,而是業主回覆,像是有客人抱怨「女店員(黑短髮)的態度讓人不舒服」,未央咖啡店卻回答「最近如果不舒服的話,一定要去看醫生喔」;有顧客抗議「音樂放得很大聲,不適合安靜念書」,店家則回「想要安靜唸書可以去圖書館喔。」

還有客人落落長吐苦水「黑髮女店員服務態度很差,進店只告知座位,但是也沒說菜單在哪裡,詢問女店員後,她很不耐煩地說在黑板上。這不是應該主動告知客人嗎?為什麼被詢問後還不耐煩?店員態度讓人不敢恭維。」結果業主看到後,只回了一句「真的不需要恭維喔。」

其中一篇更讓網友笑噴,只見顧客給2星評論,並直酸「約莫就是有冷氣賣咖啡的永和豆漿宵夜店,飲料食物跟永豆差不多,可能店員都得很晚睡,態度就跟很多永豆的阿姨一樣。但沒差啦,我們去永豆買油條也不會要求阿姨笑啊。」結果對這位客人的開砲,未央咖啡店竟然反將一軍,「你下次真的應該去吃永和豆漿。附近的話推薦瑞安豆漿大王。那邊的阿姨想笑的時候就會笑。」

▲有網友笑說,未央咖啡店根本就是調教咖啡廳。(圖/翻攝自Facebook/未央咖啡店)

最多人討論的則是一段用英文打的負評,有網友1年前給1星負評,留言氣呼「It's terrible cafe. Custermor service was terrible terrible terrible !!Here coffee also bad.But strawberry cake was yummy!」只見未央咖啡店淡定指正這段英文的錯誤「customer」,讓其他網友笑炸「中式英文」、「假老外XD」、「不會英文硬要寫英文,真的很好笑。」

看到貼文後,網友也紛紛留言表示想朝聖,「請問這間是不是調教咖啡廳」、「看來要去朝聖一下 XDDD」、「咖啡店員是從溫蒂過來的吧」、「這店是火藥庫啊啊啊」、「根本台版溫蒂漢堡」、「怎麼突然好想去,被升火了」、「看了讓我更想去怎麼回事」、「業主:我就爛」、「厭世文範本」、「好適合壓力很大的人去。」