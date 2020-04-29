金正恩驚爆真的已腦死！南韓國會：金與正將接繼承人只等宣布

▲金與正登「黨中央」將成北韓正式繼承人！ （圖／達志／美聯社）

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近日世界各國對於北韓領導人金正恩的生死都非常好奇，而新聞媒體報導他已經病危甚至死亡，不過這些消息都被南韓官方否認，而前日本外務省主任分析官上節目時透露，金正恩目前已經陷入腦死狀態。南韓國會今（29）日也指出，金正恩可能指定親妹、勞動黨第一副部長金與正為正式繼承人。

根據日媒報導，前日本外務省主任分析官佐藤優在28日節目上指出，他從幫助北韓洗錢的阿拉伯等國獲得消息，目前北韓領導人金正恩目前已經進入腦死狀態，不過這項消息並沒有獲得任何官方證實。

而佐藤優還提到，雖然每個情報單位對於金正恩的生死，出現不同看法相當正常，但美國及南韓都不斷強調金正恩仍活著，這也令佐藤優相當好奇，究竟如此堅持的原因為何。

此外根據南韓媒體報導，南韓國會立法調查處在28日發布「朝鮮黨政治局會議和第14屆最高人民會議第3次會議分析和啟示」報告，其中內容指出，金正恩的妹妹金與正目前的地位、角色已經到黨中央層級。

南韓國會29日更發布最新報告《北韓黨政治國會議及最高人民會議第14期第3次會疫分析及啟示》，針對金與正被任命為政治局候補委員乙事分析指出，「金正恩把金與正的地位及角色擴大至『黨中央』，將可強化『白頭血統』的統治權。」

其實早在年初時，金與正就已經代表金正恩跟美國、南韓進行談話，這可能就是預告已經將地位提升到領導人級別，不過報告中也提到，若想要「合法」取得繼承人地位，必須要等到金正恩回歸後按照正常程序才能取得，因此情況仍舊非常撲朔迷離。

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