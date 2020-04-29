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疫期單親爸不幸身亡　7子女盡孝道辦喪卻被迫「只有5人能參加」

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喪禮,禮儀師,殯葬業。（圖／達志影像／示意圖）

▲7名女子想為亡父盡孝道，卻因為疫情政策無法每人都到場。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎仍在英國持續擴散，一名72歲老人近來不幸病逝，但是因為疫情影響卻讓7名子女無法盡孝道，規定只有其中5人可以參加喪禮，面對這個艱難的抉擇，令他們十分傷心並氣憤，打算要對當局提出抗議。

居住在謝菲爾德(Sheffield)的72歲男子哈克佛(Gerald Hackford)，16日因為心臟阻塞於家中去世，雖然沒有被確診新冠肺炎，然而當局為了防止喪禮所造成的群聚感染仍規定最多只能有5人參加，讓49歲女兒韋斯特(Geraldine West)傷心表示，「我們要怎麼做出這個決定？誰能去？誰不能去？」。

韋斯特表示，身為單親爸爸的父親1個人辛苦拉拔兄弟姊妹長大，「他養大7名孩子，喪禮我們都應該要在場才對，這是我們最起碼能為他做的」，目前與兄弟姊妹已對市議會提出上訴，「我們知道疫情的嚴重性，願意採取戴口罩和手套等一切預防措施，只希望能大家一起陪在父親靈前」。

當地除了哈克佛一家，還有另外一家人也碰到同樣難題，86歲的卡斯爾頓(Jean Castleton)17日於養老院去世，家人也被告知只能舉行5人喪禮。面對家屬的不滿，當局回應，為了確保工作人員以及送喪者安全，才會作出如此的限制，若是隨意更改規則將會影響到所有市民的安危，只能對家屬致上最深的歉意。

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