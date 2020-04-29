鴻海斥資1億美金打造遊戲機、血糖機產線　經濟部審查通過

▲經濟部投審會今（29）日通過最新投資案件，鴻海投資案經審查通過。（圖／路透）

記者林淑慧／台北報導

經濟部投審會今（29）日通過最新投資案件，鴻海精密公司申請以自有資金1億美元，間接轉增資大陸地區投資事業富錦精密電子（煙台）有限公司，主要從事遊戲機、血糖機等製造，已獲得經濟部審核通過。

官員指出，鴻海申請以第三地區投資事業英屬開曼群島FOXCONN（FAR EAST）LIMITED之自有資金美金1億元，經由多層次架構，間接轉增資大陸地區投資事業富錦精密電子（煙台）有限公司，主要從事遊戲機、血糖機等製造，投資後持股比例100%。

請繼續往下閱讀...

▲經濟部投審會今（29）日通過最新投資案件，鴻海、日商昭和產業株式會社投資案均獲通過。（圖／記者湯興漢攝）

在僑外投資方面，白肉雞龍頭大成集團日前與日商昭和合作，昭和產業株式會社分別以新臺幣4億2,000萬元投資中一食品股份有限公司，經營雞飼育業，投資後持股比例35%；及以新臺幣3億1,720萬元投資國成麵粉股份有限公司，經營麵條、粉條類食品製造業，投資後持股比例40%，亦獲得經濟部審查通過。

經濟部投審會今天召開第1188次委員會議，會中核准及備查8件重大投資案。其中，通過4件僑外投資，金額達新臺幣11億7,920萬元；對外投資案1件，金額達新臺幣66億4,510萬元；另通過3件對大陸投資案，總投資金額約新臺幣69億9,110萬元。