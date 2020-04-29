影／不怕台股風吹草動　達人報你「超前佈署股」

記者陳心怡／台北報導

受到疫情衝擊的影響，股市讓不少存股人看得膽顫心驚，儘管各國政府紛紛推出振興方案，股市依舊如同雲霄飛車般的起伏震盪，存股族難免心慌，在賣與買之間掙扎。在《雲端最有錢》節目中，財經專家也對目前股市做出分析以及如何汰弱留強和穩中求勝的建議。

財經專家邱敏寬認為，台股表現亮眼，在5月20日前一定會達到一萬一千點，另外聯發科第一季成績單表現優異，5G勢在必行，再加上台積電高階產能增多，讓台股今日站上季線，後續有望出現外資回補認錯行情。

此外，邱敏寬也提到受到疫情影響，各行各業復甦速度不同，V轉產業（Ｖ型反轉）包括高科技、5G、雲端相關；U轉產業（Ｕ型反轉）包括民生用品、汽車、百貨服務；L轉（Ｌ型反轉）包括能源業、郵輪業、航空股。

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價值投資達人華倫表示，存股的話會以民生消費股為主，因為不易受景氣波動影響，同時也能穩中求勝，像是卜蜂（1215）、大統益（1232）、德麥（1264）、中華食（4205）、崑鼎（6803）、日友（8341）、大地KY（8437）、中保科（9917），都是自己持有多年的好個股。

存股達人王昭弘提到，台股當中有些仍不畏財報週效應，表現亮眼，像是民生消費類的全家（5903）和寶雅（5904）；Switch概念股的瑞昱（2379）；網購的富邦媒（8454）；5G相關的智邦（2345）、研華（2395）、台耀（4746），這些都是投資人可以留意的績優股。