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防疫帶動平板、筆電需求上升　TPK-KY首季EPS 0.1元

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▲TPK宸鴻總經理謝立群(左)、資深副總戴仁儀(右)。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為宸鴻總經理謝立群、資深副總戴仁儀。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

TPK-KY宸鴻科技（3673）今（29）日公告第一季自結合併營收281.9億元，年減9.5%，季減23.7%；自結稅後淨利3967萬元，稅後每股盈餘（EPS）0.1元，主要是因為農曆春節工作天數較少所致。

TPK-KY表示，公司有效管控及廈門地區疫情較輕微，因此新冠肺炎疫情並未對公司今年首季營運造成顯著影響，而且受惠全球居家辦公及就學人數大幅增加，帶動平板電腦及筆記型電腦需求上升，因此首季營運仍維持小幅獲利，單季營業毛利10.1億元，營業毛利率為3.6%。

請繼續往下閱讀...

銷售成本結構方面，TPK-KY指出，第一季整體原料成本佔營收比重為83.9%，與上季83.8%相當；折舊攤提費用為15億元，較上季減少2億元，但由於營收下滑，故佔營收比重由去年第四季4.6%增加到5.3%，並因成本控管得宜，使首季人工成本佔營收比重為5.6%，僅較前季5.5%略增。

TPK-KY說明，受到營運規模縮減影響，加上有效成本控管，公司第一季營業費用9億元，較上季11億元減少，創近年新低；淨利息費用約3400萬元，較上季4100萬元減少；第一季認列外幣兌換利益約9300萬元，主要是受到人民幣兌美元貶值的影響。

TPK-KY強調，利用金融市場波動，公司在第一季增加短期銀行借款，用以承作無風險高利率理財產品，掌握套利機會，故截至2020年3月31日止，帳上現金餘額為214.6億元，按攤銷後成本衡量的金融資產為143.6億元，且銀行借款餘額為318.4億元，單季資本支出約為1.9億元。

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