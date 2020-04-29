悶在家裡壓力大！他把妻「丟下8樓陽台」下秒神遊…雙手合十祈禱

▲英籍男子戴夫因悶在家中太久，與泰籍妻子爭吵後，疑似動手把老婆推下樓。圖為英國一名男子戴著口罩站在窗戶前。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

泰國羅勇府（Rayong Province）28日發生一件離奇案件，46歲的英籍男子戴夫（Dave）與泰籍妻子發生激烈爭執，疑似將老婆從8樓陽台扔下去，他接著竟站在原地，雙手合十禱告好幾個小時，最後才向警方坦言，因為悶在家中太久，壓力過大，才會發生口角。

根據Thai Residents報導，56歲的泰籍女子蘇坎達（Sukanda）從8樓陽台墜下，重摔在7樓，身受重傷，倒臥在血泊中痛苦地尖叫，幸好意識仍然清楚。她向警方表示，自己是被丈夫推下樓，送醫後被診斷出髖部骨折，左手臂脫臼。

班昌縣（Ban Chang District）警方、羅勇府移民警察、刑事犯罪辦公室與救援小組都趕到現場，將傷者搶救送醫，卻發現戴夫一直站在陽台上，動也不動，雙手合十，似乎在祈禱，不論旁人說什麼都沒有反應。相關單位無可奈何，只好聯繫當事人的朋友前來協助，但朋友站在對面陽台上大喊許久，依然得不到回應。

戴夫「神遊」超過2小時以後，終於在16時30分打開家門，讓大樓管理員與移民局官員進入談話。他冷靜下來才透露，因為已經在公寓裡悶了好幾個月，幾乎沒有離開或外出，導致壓力很大、氣氛緊張，才會發生爭吵，釀成妻子墜樓的意外。

據了解，戴夫是合法入境，目前因疫情關係也無法回到英國。警方預計等待蘇坎達傷勢復原以後再進行談話，釐清男方究竟有沒有動手將老婆推下樓，以及這場意外發生的真正原因。

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