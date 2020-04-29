台南「殺人鋸屍案」二審開庭　死者大姊：死刑是全家人唯一的期盼！

記者林悅／台南報導

台南東區2019年震驚社會的「殺人鋸屍」案，台南高分院29日上午再度開庭審理，法官傳喚前刑事局法醫室主任石台平，就行兇手法、行兇時間提供專業鑑定意見，死者家屬則不滿吳男至今仍避重就輕堅不吐實，認為司法還不了死者公道，質疑袒護被告，悲痛強調：「死刑是我們全家人的唯一期盼。」

▲死者的大姐及兒子認為，將吳男判處死刑是全家人唯一的期盼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南高分院29日上午召開調查庭，這起恐怖情人「殺人鋸屍案」一直存在的爭點是「行兇手法」及「行兇時間」，證人前法醫石台平指出，死者舌骨斷裂，是典型的「徒手絞勒」特徵，不可能是以肘彎「鎖喉窒息」勒殺死者。本案從2個關鍵點研判，一是姆指對舌骨的施力，一是手指對頸部的壓迫，不可能以肘彎勒頸造成。至於慣用手之爭點，石台平認為，應是指先出手的「那隻手」，而且都是兇手自己供稱，石台平建議法官應向其他人求證。

石台平強調，攻擊行為之意圖，從正面攻擊代表有殺人意圖，從後面攻擊則是「控制」意圖；將一個人掐壓致死的全過程需15至18分鐘，死者遭凶手徒手絞勒而死，導致舌骨斷裂，顯見是「行兇力道大、行兇時間久」。

檢察官指出，依法醫的鑑定報告及專業意見，研判死者係遭正面絞勒，而從被告的供述顯示都在卸責，不論如何辯解沒有殺人故意，被告顯無悔意。檢察官說，畜生都能教化，人為何不能？當然能，但重點是「值不值得」教化。

檢察官痛斥，本案被告殘忍殺害同居人，又鋸屍分屍，任意丟棄屍體，讓野狗啃食，這不是「人」做得出來的，檢察官認為被告「不值得饒恕」，檢察官請求法官量處被告死刑。

死者大姐則質疑指出：「法官不知道他在說謊嗎？」，吳男每次的說法都不一樣，從案發至今都在說謊，法官也都知道他在說謊，為何不能判他死刑？我真的不懂！」。死者大姐力喊：「我不懂，我真的不懂，法官是在幫助那些爛人嗎？」家屬要一個公道，真的這麼難嗎？」。死者兒子則質疑整個審理過程，法官有點刻意袒護被告吳男之嫌。

死者大姐表示，兇嫌勒死她妹妹，還用鋸子分屍，又將屍體丟棄路邊草叢，任野狗啃食，妹妹死得這麼慘，家屬要為她討一個公道，這麼難嗎？「死刑是我們全家人唯一的期盼。」

一審法官判決指出，32歲男子吳男與被害人張女於2019年1月8日晚上10時在同居處客廳，發生口角及扭打，吳男將張女壓制到主臥室床上，用其左手肘到左手臂處施力，自後方用力環繞、勒住張女頸部達15分鐘，導致張女舌骨骨折引發窒息死亡。吳男為免犯行曝光，於次日先購買大型黑色塑膠袋、清潔劑及ㄇ型鋸等物，在浴室內以ㄇ型鋸肢解張女遺體為7部分，裝入2只黑色大垃圾袋後，於該日深夜將2袋屍塊棄置巴克禮公園附近草叢。

吳男在審訊時對犯罪事實，大多坦承不諱，僅爭執在其勒絞時間約3至5分鐘，應屬殺人之不確定故意，被害人舌骨斷裂可能係分解屍體時，不慎按壓到。然依法醫師證述，從後絞勒並造成舌骨骨折，需施以相當之力道且壓制15分鐘以上，另分解屍體沒有按壓舌骨必要，吳男所辯不可採取。再由吳男絞勒被害人長達15分鐘，又持電線纏繞被害人頸部2圈，確認被害人死亡，顯見被告非僅消極容忍被害人死亡結果之發生。

一審合議庭法官認為吳男所犯係殺人罪及毀損、遺棄屍體罪，吳男受有良好教育，有正當職業，衣食無缺，在無重大刺激情況下，僅因被害人不願順從其要求，執意與他人外出遊玩，即起殺意，並將被害人絞勒長達15分鐘以上，甚至將被害人肢解，棄置野外，以致部分遺體遭野狗啃食而逸失，可認被告性格偏差，自私自利，且行兇手段殘忍，對社會治安及家屬造成至為嚴重之傷害，然因被告並無前科，經警查獲後即已坦認犯行，非無教化可能，無永久與世隔絕之必要，就殺人部分，量處無期徒刑。

・地表最浪漫的茶花粉色，讓少女尖叫