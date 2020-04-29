經濟部紓困再加碼！工業園區租金減收二成「開放申請中」

▲經濟部加碼補貼力挺企業，工業園區費用減收緩繳，企業可緩繳一年或減租二成。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，政府加碼補貼力挺企業。經濟部工業局今（29）日宣佈工業園區費用減收緩繳，企業可緩繳一年或減租二成，減租期限為期半年，目前正開放申請中，以減輕企業負擔渡過這「疫」關。

依據嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間工業區紓困方案，提供四大紓困措施，包含：一、租金緩繳1年或減收二成（二擇一）；二、協助承租購土地或廠房建築物者，其公共設施維護費得減半收取。

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三、對已申請污水處理聯接使用廠商，使用費緩繳1年，分3年平均攤還，免計收滯納金及延遲利息；四、對承租購之投資設廠計畫，於紓困期間全程核予展延，現已陸續開始受理，可直接向當地工業區服務中心申請即可。

工業局官員表示，本方案預估受惠承租廠商約503家、污水納管聯接使用約830家，以及約1.3萬家廠商可享有一般公設維護費得減半收取。本方案之執行，盼透過政府給予紓困之支持，協助業者度過眼前難關，攜手創造及穩定經濟發展。

▲經濟部針對受疫情衝擊的艱困企業薪資及營運資金補貼一覽表。（表／經濟部提供）

為保住企業，經濟部加碼投入逾380億元，補貼服務業、製造業衰退逾五成艱困企業員工薪資及營運資金，其中企業營運資金的一次性補貼，共計67.3億元，服務業受惠家數13.1萬家，製造業4.4萬家， 可大大減輕雇主營運成本。