全球最大原油ETF急拋6月倉位！ 西德州原油跌逾3%...今強勢反彈13%

▲近幾日油價波動劇烈，因交易商擔心全球石油儲備即將耗盡。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

國際原油期貨價格週二（28日）漲跌互見，西德州原油期貨價格下跌 44 美分或 3.4%，收每桶 12.34 美元；布蘭特原油期貨價格上漲 47 美分或近 2.4%，收每桶 20.46 美元。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，供過於求的狀況會讓儲油槽在未來幾週就達到上限。原油交易將持續動盪，但任何大幅放鬆的上漲都可能會遭嚴重拋售，直到整個能源領域開始呈現更深度的減產。

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另外，全球最大石油ETF，美國石油基金（USO）表示，將進一步減持特定月份的期油持倉量，使其 7 月期油持倉 30%，接著 8、9、10、12 月期油各持倉 15%。

Tyche 資本顧問公司管理成員 Tariq Zahir 表示， USO 變動特定月份的期油持倉量，以及 GSCI 提早自 6 月契約轉倉至 7 月，所以我們會持續看到 6 月 WTI 期油的劇烈波動，如果 WTI 由目前的十多美元驟降至個位數，這也不令人意外，這就是極致的波動性。

不過，也有人對油價抱持較樂觀看法，辛杜佳集團（Hindusja Group）創辦人、英國最有錢富豪之一的Gopichand Hinduja認為，這場油價暴跌危機始於沙烏地阿拉伯與俄羅斯的減產爭議，新冠肺炎疫情帶來的需求衝擊，則讓情況變得更糟，但一旦疫情解決，油價將回到40至50美元區間的價格。

截至今天15:45，6月西德州原油上漲1.66美元，漲幅13.45%，每桶14.00美元，6月布蘭特原油期貨上漲0.65美元，漲幅2.86%，每桶23.39美元。