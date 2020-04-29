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募集金正恩謠言！粉專直斥全球不實揣測　網嗨：好想大元帥

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▲▼ 北韓領導人金正恩。（圖／朝中社）

▲北韓領導人金正恩傳言因手術失敗病危。（圖／朝中社）

實習記者陳妙津／綜合報導

北韓領導人金正恩病危的傳言沸沸揚揚，除了手術失敗外，更有植物人、早已深死等傳聞，《朝鮮經貿文化情報DPRK》今（29）日便在粉專發出公告，募集金正恩相關謠言的截圖或謠言，未來將等北韓官媒有進一步消息後，在第一時間闢謠。

《朝鮮經貿文化情報DPRK》多推廣朝鮮官方資訊，讓全球更了解北韓這個神秘國家的真實面貌。面對近日謠傳的金正恩病危說法，該粉專表示抨擊，「這近一週的時間裡，國內外部份媒體與個體就朝鮮最高領導人金正恩同志的行蹤，做了許多惡意、不實、圖謀不軌的揣測，例如所謂的手術失敗、植物人、飛彈試射失敗、喪禮等一切杜撰情節，甚至以此為基礎，自編故事般地議論朝鮮政局變化。」

隨後更大方向網友募集相關的謠言，預備等北韓官媒「勞動新聞」及「朝鮮中央通訊社」有進一步詳細狀況後，第一時間闢謠。粉專也直斥，「繼續造謠者，將自取其辱，勿謂言之不預。」

網友則紛紛熱情反應，「希望元帥渡假放鬆完，趕快露面視察」、「反正等他出來揮手就得到答案了」、「我只知道，如果朝鮮出什麼事，韓國一定更緊張。」、「其實為何不狀告那些造謠的媒體，索賠巨額的賠償。讓之悔不當初？或甚至公司倒閉？」、「金同志要好好保重身體」。

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