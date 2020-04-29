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台灣之星5G計畫書過關下半年開台　亞太「共網共頻」卡關

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▲▼台灣之星總經理賴弦五人物專訪 。（圖／記者湯興漢攝）
▲台灣之星，圖為總經理賴弦五 。（資料照片／記者湯興漢攝）

記者陳世昌／台北報導

台灣之星5G事業計畫書變更案29日過關，預計今年下半年可提供服務。亞太電信因為沒有標到5G主流頻段而卡關，亞太計畫使用合作夥伴(台灣大)5G網路、頻段，但目前欠缺相關法令與配套做法，何時可獲許可仍未可知。

國家通訊傳播委員會(NCC)29日通過台灣之星5G事業計畫書變更案，NCC表示，台灣之星電信5G系統將採國際5G通案，優先採用非獨立組網(Non-standalone)架構建置，以早日完成5G開台，後續再視市場發展、環境推進及技術演變，轉換為獨立組網(standalone)模式，以提供全面性5G服務。

▲5G無人機全台首飛　鴻海、亞太電信、交大攜手展示AIoT智慧交通監控。（圖／鴻海提供）

▲亞太電信（資料照片／鴻海提供）

NCC平台事業管理處處長王德威表示，亞太電信因為5G建制方式採用合作方式，計畫使用合作夥伴(台灣大)5G網路與頻段，相關配套問題還需要亞太進一步回應。更重要的是，亞太共網、共頻合作方式這些都需要《電信管理法》實施後才能進行，該法同時要求電信商對網路、系統要有掌控能力，亞太要能說明在與別人合作時，如何去維持他的掌控性。

5G釋照結果，計有中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電、台灣之星電信等5家得標者，各得標者均依法向NCC提出事業計畫書變更，目前中華電信、遠傳電信及台灣大哥大等3業者前已經NCC委員會議複審通過事業計畫書變更，加計今日台灣之星電信後，總計已有4家公司獲NCC核准其事業計畫書變更。

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