美國新冠疫情死者　已超過越戰美軍死亡數

▲越戰的經典照片：一名被夷燒彈燒光身上衣服的小女孩，在戰火中奔跑逃命。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國官員和公衛專家一再將對抗新冠疫情比喻為一場戰爭。最新的數據顯示：死於這場疫情的人數已超過美軍在越戰犧牲的人數。

據CNBC頻道報導，國家檔案館的數據顯示，1955至1975年越戰 期間，有5萬8220名美軍犧牲。而根據約翰霍普金斯大學彙整的數據，截至目前，新冠病毒已在美國造成5萬8365人死亡。

總統川普上周在白宮新聞簡報會上說：「我們正在打一場仗。對方是看不見的敵人。但這是戰爭，一場危險的戰爭。」 隨著檢測的增加及更多人確診，未來死亡率會下降。官員估計，美國可能已有數百萬人感染了新冠病毒，預計死亡率接近1%。

儘管如此，跟季節性流感相比，新冠病毒的傳染性和致死率仍然高得多。季節性流感的死亡率約爲0.1%，每年導致全球29萬至65萬人死亡。

美國前「食品和藥物管理局」局長、CNBC撰稿人戈特利布(Scott Gottlieb)周一表示，儘管包括紐約在內的一些州表示新病例的數量似乎已經到頂，但要想降低感染率並不容易。 華盛頓大學「健康指標和評估研究所」預計，到今年5月底，將有超過6.7萬美國人死於新冠肺炎。