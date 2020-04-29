蔣萬安問振興經濟、酷碰券何時上路？陳時中、沈榮津回應了

▲國民黨立委蔣萬安關注政府何時開始振興經濟。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊內需產業，國民黨立委蔣萬安、賴士葆關注政府何時開始振興經濟，眾所期待的酷碰券何時發放？經濟部長沈榮津今（29）日表示，雖然國內多日零確診，但若現在刺激消費，擔心會造成防疫破口，酷碰券的規劃也還在傾聽各界意見，希望儘快定案。

立法院財政委員會今天以「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算追加預算案」為題，邀請衛福部長陳時中、經濟部長沈榮津等部會首長與會，國民黨立委蔣萬安、賴士葆、洪孟楷等關注酷碰券議題。

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▲經濟部長沈榮津。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院財委會召委賴士葆質詢指出，台灣防疫工作做得很好，防疫超前部署，但是把經濟活動掐死了，質詢衛福部長陳時中「台灣何時才能解封？」，也問經濟部長沈榮津何時要發酷碰券？國民黨立委蔣萬安也問，政府目前對於振興經濟的方向為何？

沈榮津於答詢時表示，酷碰券屬於振興經濟階段，要等到疫情緩和再上路，在防疫期間如果開始刺激消費，恐怕會造成防疫破口，至於上路時間點要尊重疫情指揮中心的專業判斷；陳時中回應表示，要先觀察台灣社會的集體防疫工作情況，大家遵守得愈好開放愈快。

針對酷碰券的規劃，沈榮津表示，年輕人希望能配合行動支付，老年人則希望使用敬老卡，要如何取得平衡，經濟部會持續努力。對於發放的模式，目前社會上確實有許多不同的聲音，經部會持續蒐集意見，以符合人民期待。

另外，民進黨立委沈發惠質詢時指出，經濟部過去推出的夜市抵用券曾發生消費過度集中在特定夜市，許多業者看的到吃不到，未來振興方案應避免重蹈覆轍，而規劃中的振興抵用券，必須綁定住宿，以每房發放800元，分成夜市、商圈、餐廳與藝文活動等4種類，模式與夜市券類似，也要避免部分業者「看得到吃不到」的問題。