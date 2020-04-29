樂天與國票金控擬成立純網銀　公平會：不禁止其結合

▲樂天與國票金控擬成立純網銀。（圖／資料照）

記者余弦妙／台北報導

公平交易委員會，今（29）日第1486次委員會議通過，有關樂天銀行株式會社(下稱樂天銀行)、樂天Card株式會社(下稱樂天Card)與國票金融控股股份有限公司(下稱國票金控)擬合資成立「樂天國際商業銀行」經營純網路銀行，申報事業結合案，依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。

公平會表示，本案結合前參與結合事業間並無水平重疊或垂直供需關係，也不具潛在競爭關係。樂天銀行、樂天Card之最終控制事業樂天株式會社及其關係企業在國內所屬市場本就面臨激烈競爭且市占率甚低，可能產生市場力延伸之效果亦將有限。另國票金控所屬子公司之現有客戶非純網銀目標客群，且國票金控所屬子公司市占率有限，故難以藉搭售或捆綁銷售推廣純網銀業務。

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此外，公平會也針對本結合案涉及之數據資料累積及個人資料保護等數位市場新興競爭問題進行評估。考量數據庫並非無法透過其他來源蒐集或以其他資料取代，競爭者可透過與其他數據相關事業合作以取得用戶數據資料，故尚難認參與結合事業所掌握的數據庫能為新設事業帶來其他競爭者無法複製之競爭優勢。

另外，本案參與結合事業在個人資料保護面向，並無消除競爭壓力之效果，因此尚無降低「以隱私為基礎的競爭」，但公平會仍提醒本案參與結合事業須注意並遵守個人資料保護法相關規範。

公平會表示，金融監督管理委員會於108年8月核准3家純網路銀行，其他2件純網路銀行結合申報案(連線商業銀行及將來商業銀行)公平會已於108年12月18日第1467次委員會議決議不禁止結合。