台股狂漲156點！收盤站穩10700點　成交量增至1923億元

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（29）日開高走高，盤中突破季線的壓力，上漲超過百點、收復10700點關卡，甚至一度逼近10800點。終場收在10772點、上漲156點或1.47%，成交量1922.87億元。

指標股中，台積電（2330）以299元作收、上漲0.84%；鴻海（2317）收在75.6元、上漲0.53%；股王大立光（3008）收3940元、上漲2.07%；聯發科（2454）漲勢最強，收在398元、上漲6.13%。

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觀察盤面個股，兆豐投顧協理黃國偉指出，除了口罩概念股之外，金融股在這幾天扮演重要助攻角色，另外還有不少受到疫情衝擊慘重的個股紛紛反彈，例如塑化股、航運股等。

類股指數全面收紅，其中汽車類股大漲5.7%，塑膠、電機、營建、航運、觀光、油電等類股漲幅超過2%。

黃國偉指出，歐美國家在近期釋出準備解封的訊號，加上昨日中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣疫情可望在6月告一段落，這些訊號代表整體經濟活動可以恢復成長，因此市場態度轉成較為正向；另一方面，今日為摩台期結算，外資拉高結算的企圖滿明顯。

台股今日越過季線關卡，但黃國偉認為，季線還在往下，能不能有效站穩，還是需要觀察幾日；另外，指數向上還有半年線、年線，以及前一波盤整區的技術頸線，約在10900~11000點之間還是有很多壓力，進一步大幅上跳的機會不高。

針對新台幣匯率走強與外資動向，黃國偉認為，外資其實維持觀望態度，從低點以來並沒有明顯買超，大都是小賣居多，因此外資與這一波行情比較沒有關係。而目前新台幣相對強勢，也讓外資賣掉台股、匯出錢的誘因減少了，資金面不需太過擔心；但對指數表現來說，前提是外資不要大賣，否則指數就有可能重挫。

展望後市，黃國偉提醒，連假回來後企業陸續公布4月營收，台灣、美國企業都要公布財報，加上月初要公布許多經濟數據，基本面的企業獲利跟總經數據，都是影響盤勢重要因素。