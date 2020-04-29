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澳洲官員要中國外交官「好好反省」！要求陸提高疫情透明度

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▲北京,新冠肺炎,新冠病毒,地鐵,口罩。（圖／路透社）

▲澳洲內政部長接受媒體訪問時，談到中國大陸對疫情的公開度。（圖／路透社）

文／中央社記者丘德真雪梨29日專電

澳洲政府近日倡議調查中國自疫情發生以來的作為，激起兩國官員間的舌戰。澳洲內政部部長杜登重申中國必須提高透明度，並呼籲中國外交官員「反省」（reflect）自身言論。

隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐全球，澳洲政府近日向國際社會倡議，主張比照武器調查員的授權級別，派獨立監察人員調查中國自疫情以來的作為。對此，中國政府指澳洲的建議為「政治操弄」，而中國駐澳洲大使成競業更揚言，澳洲產品可能會因此而受到杯葛。

澳洲外交部長稍早批評中國的「經濟脅迫」言論。今天，澳洲內政部部長杜登（Peter Dutton）在接受媒體訪問時重申，澳洲政府的建議，目的是要求中國提高透明度，以便防止日後重蹈覆轍。

澳洲9號電視台（Nine Network） 今天播出的晨間新聞節目中，杜登受訪時說：「我們希望（中國）保持透明度，要讓各界的質疑得到回應，希望了解疫情的起源，以避免事件重演。」

杜登提到：「除了我們的國家，還有全世界有很多人已死於疫情；有需要向死者的家屬給予一個交代，他們需要知道發生麼事，並且確保類似事件不會在明年或後年又再發生。」

杜登認為：「這是一個合理的要求。中國大使（成競業）要怎樣回應，隨他的便；但始終不會影響到我們想要爭取的。」他強調，澳洲致力爭取的，是「事件不要重演」。

杜登說，他希望成競業能夠「反省」（reflect）自己的言論。

杜登呼籲：「我們希望與中國保持良好貿易夥伴關係；但作為最好的朋友，或者即使只是好朋友，都應該向彼此坦誠；而我們（澳洲）對於這份關係是坦誠的。」

杜登相信，近日澳洲與中國的爭議，並不會對澳洲出口至中國的貿易造成影響。他說，如果中國政府有意要讓爭議牽連到兩國貿易的話，將會是「頗為讓人意外，而且是難以置信地讓人失望的」。

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