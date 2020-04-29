星巴克Q2銷量11年來首度下滑！年減10%　獲利腰斬

▲星巴克全球銷售額出現11年來首度下降。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

星巴克昨（28）日公佈Q2財報，全球門市銷售額下降了10％，這間全球知名的連鎖咖啡41季以來首度出現負成長，上一次銷售額下降是在2009年的金融海嘯，儘管位於中國的門市幾乎都已重新營運，星巴克仍預計今年中國整體銷售額將下降15～25％。

疫情重擊美國和中國這兩個最大市場的銷售業績，政府要人們盡量待在家中，因此星巴克淨銷售額下降了5％，該公司也發出警示，儘管中國的門市銷售重啟，第三季業績也可能受到更大的打擊；此外，每小時工資的增加及諸如口罩等商店安全用品的成本，也對季度利潤造成了壓力。

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星巴克估計，因疫情而減少的營業時間和客戶流量，使Q2營收下降5％至60億美元，淨利為3.28億美元（約新台幣98億元），低於去年同期的6.63億美元；不計特殊項目，每股收益32美分，也較去年同期下降近一半。

週二盤後股價上漲1.2％，至每股78.69美元。

▲2020 Q2星巴克全球同店銷售額下降了10%。（圖／取自CNBC）

較上季相比，全球門市銷售額下降10％，整體交易下降13％，美國門市銷售額下降3％，中國門市銷售額下降了50％。

星巴克在美國約有半數門市關閉，預計下週將會逐步恢復營運，6月初之前預計恢復美國90％的門市營運；營運長 Roz Brewer 也表示，公司計畫在門市旁推出免下車取餐的服務。

由於美國政府實施社交疏散措施和一些管制，星巴克預計第三季仍會受到嚴重的影響，第四季才會逐步出現緩和。

截至3月底，星巴克擁有25.7億美元的現金，它們已經暫停股票回購計劃，但每季仍會繼續向投資者支付股息。



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