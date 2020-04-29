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匯豐Q1獲利幾近腰斬！　銀行業紛紛提高呆帳準備金

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▲匯豐銀行正計劃裁減約1萬人以樽節成本。（圖／路透）

▲匯豐Q1利潤腰斬，決定擴大呆帳準備金。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

匯豐控股（HSBA.L）週二發佈的Q1財報中顯示，營收與獲利皆呈現大幅下滑，利潤更縮減近一半，該行計劃降低營業成本，試圖緩和財務狀況下降的影響，並指出今年的獲利能力會遠低於去年；此外，匯豐擴大了備抵呆帳的提列準備金，以應對疫情可能帶來的呆帳增加風險。

疫情未解之下，客戶活動縮減以及央行下調利率均擠壓利潤，匯豐的營收持續面臨壓力；本季的稅前利潤為32億美元（約新台幣957億元），低於去年同期的62億美元與分析師預測的37億美元，為疏緩企業放款戶的債務違約風險可能導致的重大信貸損失，匯豐不得不採取一些行動。

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匯豐表示，疫情引發油價暴跌，造成新加坡一家油企龍頭出現巨額虧損，預期將造成匯豐信用減損費用從24億美元提高到30億美元。儘管匯豐並未說明是哪一家公司，但匯豐在新加坡石油貿易商興隆貿易公司（HLT）的主要債權人名單之中，消息人士透露，在油價暴跌後，興隆目前正在法庭指定的監督下進行債務重組。

匯豐財務長 Ewen Stevenson 表示，預期2020年接下來的貸款損失率將會低於Q1，本月美國部份銀行也採取了類似的行動，意味著銀行業正準備應對全球經濟衰退造成的借貸影響。美國四大銀行提列了142億美元（約新台幣4,245億元）的呆帳準備金，瑞士信貸上週四也為不良貸款增加了10億美元的準備金。

匯豐控股上週表示，正在推進2月制定的計劃，包括將資本從表現不佳的業務移轉出來，並降低成本、精簡管理層架構。該行暫停先前欲裁減10,000名員工的計劃，避免業務中斷，但行政總裁祈耀年已經對一些高階職位作出裁撤或調整。


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