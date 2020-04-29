福特Q1淨損近20億美元　預期本季稅前虧損上看50億美元

▲福特28日發布2020年第一季財報，營收年減14.9%。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

福特（Ford）周二（28日）於美股盤後發布2020年第一季財報，營收較去年同期下滑14.9%至343億美元，淨虧損達20億美元。福特也警告投資人，受到新冠肺炎影響，該公司第二季虧損將再擴大。

在扣除一次性項目、經調整後，福特Q1共損失了6.23億美元，預計Q2稅前虧損將擴大至50億美元。消息一出，福特周二盤後股價應聲下挫6%至每股5.1美元，今年以來，福特股價已下跌約42%。

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福特財務長史東（Tim Stone）於財報電話會議中表示，20億的虧損幾乎完全是由新冠肺炎造成的。受到疫情影響，福特於3月停止了美國及歐洲的生產，他指出，若在沒有疫情的情況下，該公司已按計畫實現了本季度的目標。目前福特計畫於下個月開始分階段重啟美國境內的工廠。

福特於Q1共消耗了22億美元現金，華爾街對此密切關注，不過史東拒絕透露今年具體的現金流量預測。據其說法，該公司目前還有350億美元現金，其中包括3月從現有授信額度所借出的154億美元，即便年底前仍無法重啟生產，仍足已支應公司運作。

由於新冠肺炎疫情肆虐，從中國大陸人民健康問題迅速發展為供應基礎問題，接著是全球大流行後，各國製造商被迫關閉工廠。福特汽車、通用汽車（GM）、菲亞特克萊斯勒汽車（Fiat Chrysler）及美國汽車工人聯合會於3月18日達成協議，暫時關閉美國境內所有工廠以避免群聚感染風險。

福特計畫於下周開始重啟歐洲工廠，並將採用新的全球安全協議以限制新冠肺炎傳播，從而為美國業務提供可行的範本。通用尚未公佈復工日期，而菲亞特克萊斯勒汽車則計畫於5月4日重啟生產。

福特本月初預期，Q1汽車銷量將較去年同期下滑12.5%，而IHS Markit預估，今年全球汽車銷量將減少22%至7,030萬輛。