華航、長榮航200億紓困活水將入帳　激勵股價強勢上漲

▲華航、長榮及星宇等國籍航空申請紓困融資案，已獲中小信保基金通過。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，航空業成重災區，華航、長榮及星宇等國籍航空申請紓困融資案，已獲中小信保基金通過，華航、長榮將與台銀分別簽訂200億元振興融資專案，消息一出，也激勵航空雙雄今日股價強勢上漲。

疫情使全球航空產業受衝擊，政府在紓困2.0方案提出航空業500億元專案融資貸款。中小信保表示，經召開航空產業紓困信保委員會，通過包括華航、長榮及所屬企業、星宇等3家大型國航合計500億元融資。

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▲華航、長榮及星宇等國籍航空申請紓困融資案，已獲中小信保基金通過。（圖／記者湯興漢攝）

觀察今日台北股市盤勢，華航、長榮航分別以每股7.67元、10.8元開出，盤中最高觸及8.17元與11.5元，漲幅分別超過6%與8%，呈強勢上漲態勢。

中小信保基金表示，通過三家公司及所屬企業合計近500億元的融資貸款信用保證，完成世界首件航空業紓困信保。而本案由台銀承辦400億貸款額度，將以聯貸案取代過渡性融資，並要求華航長榮提出疫情後回饋偏鄉、弱勢之特別計畫。

中小信保基金表示，本案共協助國內11家航空相關產業公司維持營運穩定，包括國籍民用航空運輸業、航空站地勤業、空廚業等。獲得信保後，業者即可與承貸銀行簽約並取得融通貸款，最快4月底、5月初資金就能入帳。