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台灣又登BBC！學者狂推「5大防疫策略」：我們必須學習

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▲▼化兵群執行臺商團隔離住所消毒任務。（圖／國防部提供）

▲台灣防疫交出亮眼成績，再度躍上BBC。圖為國防部化兵群執行臺商團隔離住所消毒任務。（圖／國防部提供）

記者吳美依／綜合報導

英國BBC報導，新冠肺炎疫情擴散全球，台灣、香港、南韓與日本的地理位置與中國相近，如今卻相對成功地阻止病毒蔓延，具體防疫措施包括檢測、隔離、迅速行動、保持社交距離與宣導公共衛生。美國約翰．霍普金斯大學傳染病教授寧斯瓦（Tobert Nyenswah）提及上述「5大防疫策略」時直言，「我們必須向他們學習。」

BBC報導，台灣、香港、南韓與日本與中國地理位置相近，如今與大多數國家相比，卻更成功遏止疫情。寧斯瓦認為，中國的極端措施在其他民主國家內較難實行，上述四地採取截然不同的方法，也依然有效防疫，因為迅速採取行動，並實施一系列創新的政策，「我們必須向他們學習。」

一、廣泛檢測，及早發現病例

世界衛生組織（WHO）與各界專家一致認為，廣泛檢測、盡早找出病例，是控制疫情的關鍵與根本手段。WHO秘書長譚德塞也曾說，「我們要對所有國家發出的信號很簡單，檢測、檢測、再檢測……不能蒙著雙眼防疫。」

寧斯瓦表示，如果不知道多少人染疫，就不可能了解疫情究竟多嚴峻，也無法採取適當行動。美國天普大學（Temple University）傳染病學教授強森（Krys Johnson）也說，「不檢測的國家病例快速增加」，如果只檢測重症患者，不但數據不夠精準，也可能讓輕症患者繼續傳播病毒。

二、隔離切斷感染源

檢測能夠隔離患者，防止病毒傳播，也有助於盡早發現無症狀、感染初期的新病例。台灣要求疑似病例居家隔離，違反者將面臨罰款，並且透過調閱監視器、查詢大眾交通紀錄以及拜訪患者等措施，積極追查接觸史，有效防疫。寧斯瓦認為，查明潛在感染源是上述政策的關鍵。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲台灣及早成立中央流行疫情指揮中心，被外界認為是迅速行動、成功遏止疫情的主因之一。（圖／記者徐斌慎攝）

三、及早準備，迅速行動

寧斯瓦曾參與伊波拉疫情防治，他認為，準備充足、迅速行動是疫情爆發初期的防疫關鍵，歐美各國都曾有欠缺準備、行動遲緩的問題，而積極追查、隔離新病例則是台灣控制病毒傳播的決定性因素，台灣1月中旬確認社區人傳人案例以後，就開始篩檢來自武漢的所有旅客，再度證明「時機是決定性的因素。」

《美國醫學會雜誌》（JAMA）也曾刊文指出，台灣防疫成功，一部分是因為早在2003年SARS危機以後就創立許多研究、演練與中央疫情指揮中心，及早做好準備。

▲▼口罩之亂 武漢肺炎 買口罩 戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣從2003年SARS疫情中汲取經驗，勤洗手、戴口罩等衛生措施盛行。（圖／記者屠惠剛攝）

四、保持社交距離

寧斯瓦表示，如果病毒已經攻入，站穩腳步，光靠遏止手段已經不足夠，應該迅速實施社交距離，才是保護國民最有效的方式，而台灣已有先例，例如居家辦公、取消活動與學校停課等。

五、宣傳公共衛生

WHO提到，勤洗手等衛生習慣對於防止感染至關重要。寧斯瓦認為，許多亞洲國家在SARS疫情中學到教訓，非常清楚個人衛生對於防止病毒傳播的重要性，台灣民眾外出戴口罩、店家提供消毒與洗手液的做法非常普遍，也讓防疫工作更加有效。

 
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