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為何台灣人愛TOYOTA？ 媽媽輩狂推...網揭4大優點：CP值超高

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▲。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲買車前必須深思熟慮。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

汽車品牌種類多元，無論是選擇國產車還是進口車都各有優缺點。有一名網友就發現，台灣民眾好像特別喜歡買TOYOTA（豐田汽車），路上放眼望去幾乎都是TOYOTA，這令他非常好奇的詢問大家，到底為什麼台灣人這麼喜歡買TOYOTA？

原PO在《Dcard》發文表示，最近有買車的想法，考慮了很多廠牌及車款，也詢問了很多人的意見，大部分親戚都叫他買TOYOTA，尤其是媽媽輩都強推TOYOTA，到底是為什麼？

請繼續往下閱讀...

（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA深受台灣人喜愛。（圖／翻攝自TOYOTA）

貼文一出後，廣大網友立馬神解析TOYOTA的4大優點，包括價格親民、省油、保養廠多維修方便、中古車市場穩定，「價格60幾就有了」、「維修方便，因為營業據點多」、「省油」、「好保養」、「二手價比較穩」、「省油便宜好養」、「我哥都說TOYOTA是鐵棺材」、「省稅金，相較於油箱大的車」、「CP值超高」。

不過也有網友細數TOYOTA的缺點，「TOYOTA板金很軟欸，隨便一撞、ㄎㄟˊ一下就凹到爆」、「從小就被家人灌輸TOYOTA很爛」、「板金薄，鋼性差」、「鐵棺材高估了，鋁棺材才對」、「車禍通常被撞爛的都是TOYOTA」。

 
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