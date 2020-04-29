製鞋龍頭寶成發現金股利1.25元　高階主管減薪幅度上看三成

▲全球製鞋龍頭寶成工業去年每股稅後盈餘（EPS）達4.01元，董事會通過配發現金股利每股1.25元。（圖／路透社）

記者林淑慧／台北報導

全球製鞋龍頭寶成工業去年稅後淨利新台幣118.29億元，創歷史第三高紀錄，每股稅後盈餘（EPS）達4.01元，董事會通過配發現金股利每股1.25元，較前一年度每股1.5元為少，主要是為了對抗新冠肺炎疫情，保留現金充實營運。

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，寶成擬實施無薪假，亦同步實施成本管控措施，副總經理級以上高階主管自5月至12月減薪10%至30%；基層生產線員工自六月起每月休四天，其餘員工包括海外台幹為每月休六天，初估影響員工數將擴大至5000人。

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針對無薪假規劃，寶成表示，本周已啟動與同仁溝通機制，並陸續與工會協商，強調員工仍維持勞健保投保級距，及勞退計算基礎，不受減班、無薪假影響。

依據寶成財報，3月合併營收為201.65億元，月增56.8%、年減26.0%；累計第1季合併營收594.61億元、年減22.4%，則為近六年來同期新低。

受到疫情衝擊，歐美品牌客戶訂單情況變數仍多，寶成日前也發出獲利示警，寶成旗下裕元工業預估今年第1季稅後淨損約6000至7000萬美元，不如去年同期稅後淨利7500萬美元；同樣在香港上市的銷售通路寶勝國際，自結今年第1季稅後淨損約人民幣1.67億元，相較去年同期稅後淨利達人民幣2.05億元。